¿Qué necesita Venezuela vs. Colombia para ir al repechaje del Mundial 2026?

Ganar y avanzar, empatar y esperar, perder y rezar: Venezuela se juega este martes ante Colombia el boleto al repechaje del Mundial de 2026, que alargará sus aspiraciones de llegar por primera vez en su historia a la máxima cita del fútbol.

En su camino está Bolivia, a tan solo un punto de la séptima posición que ocupa hoy la Vinotinto de Salomón Rondón.

La Verde enfrenta a Brasil con su jugador más eficiente: los 4.150 metros sobre el nivel del mar de El Alto.

Ambos equipos vienen de perder por el mismo marcador de 3-0. Venezuela en la despedida de Leo Messi de las canchas de su país y Bolivia frente a una Colombia en Barranquilla que selló su regreso al Mundial tras ausentarse de Catar 2022.

La derrota ante la Albiceleste anuló el sueño de la clasificación directa y el único camino ahora es la repesca, que se disputa en marzo de 2026 como un torneo entre seis selecciones de todos los continentes que lucharán por las dos últimas plazas del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Salomón Rondón liderará a Venezuela vs. Colombia por el cupo al repechaje del Mundial 2026 | Foto: AFP

Venezuela es el único país de la Conmebol que nunca disputó un Mundial de fútbol y para el de Norteamérica hay esperanza gracias a que la FIFA amplió el torneo a 48 selecciones y la región pasó de 4,5 cupos a 6,5 entre diez países.

Las últimas dos eliminatorias fueron desastrosas para Venezuela, que terminó en el último lugar. El fantasma de la Cenicienta de Sudamérica volvía al acecho.

El martes, Batista debe salir ofensivo, a buscar el partido, a ganar. Jugar en relación con el resultado de El Alto puede resultar catastrófico.

Telasco Segovia y José ‘El Brujo’ Martínez deberán volver al once titular. El primero, volante del Inter Miami, se perdió el juego ante Argentina por suspensión, lo mismo que el centrocampista del Corinthians, que además viene de una fractura en la mano.

Un triunfo garantiza el pase, un empate o derrota también, siempre que La Verde no gane -si iguala queda fuera por diferencia de goles-.

Es la última pieza que queda en el rompecabezas de la larga eliminatoria sudamericana, que se inició en septiembre de 2023 y constó de 18 fechas.

La Vinotinto se mantiene invicta en el estadio Monumental de Maturín, la calurosa ciudad petrolera del oriente venezolano adonde llegará una Colombia clasificada.

Cuentas que hace Venezuela:

Del primer al sexto lugar, los clasificados de Conmebol al Mundial 2026 ya están definidos. La atención en la última fecha se centra únicamente en dos selecciones: Venezuela y Bolivia.

Ambas pelean por quedarse con el cupo al repechaje, reservado para el séptimo puesto. La ventaja, aunque mínima, la tiene Venezuela con 18 puntos, uno más que Bolivia.

Salomón Rondón vs. James Rodríguez, duelo de experimentados en las eliminatorias sudamericanas | Foto: Getty Images

El panorama de la Vinotinto presenta tres opciones para asegurar su clasificación:

Si derrota a Colombia, obtendrá directamente el repechaje.

Con un empate, dependerá de que Bolivia no logre vencer a Brasil.

Incluso perdiendo podría clasificar, siempre y cuando la selección boliviana no consiga la victoria frente al conjunto brasileño.