Colombia vs. Venezuela: hora y canal para ver la Liga de Naciones Femenina, por un cupo al Mundial

Una triple fecha de partidos se le viene a la Selección Colombia en la Liga de Naciones Femenina, en la que marcha con rendimiento parejo tras cuatro fechas jugadas.

El primer reto para la Tricolor será este 10 de abril ante Venezuela, que marcha como primera de la eliminatoria con un total de 8 puntos; después vienen Argentina y Chile con 7, los mismos que Colombia que por diferencia de gol es cuarta.

En este momento el combinado nacional está en zona de repechaje. En caso de sacar la victoria ante las venezonalas, podría salir de allí y catapultarse a la punta donde aseguraría el paso a la siguiente instancia.

Linda Caicedo, figura de la Selección Colombia Femenina Foto: Getty Images

Dicha Liga de Naciones es el torneo que permitirá definir los equipos clasificados a la próxima Copa del Mundo por Sudamérica. Participan las nueve naciones adscritas a Conmebol, dos van directo a la cita y las otras dos a un repechaje.

Para esta jornada, a Colombia le corresponde jugar con Venezuela. El próximo 14 de abril, se medirá a Chile, nuevamente en condición de local y para el 18 del mismo mes, se espera que se vea las caras antes Argentina (visitante) en el marco de la fecha 7.

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10 de abril de 2026

Colombia vs. Venezuela

Hora: 8:00 p.m. (hora local)

Canal: RCN y Caracol TV - RCN App y Ditu.

Estadio: Pascual Guerrero, Cali

Ángelo Marsiglia, técnico de la Selección Colombia Femenina Foto: ISI Photos via Getty Images

Marsiglia tiene una base de jugadoras ya consolidada, donde agrega una que otra de procesos de divisiones menores, mismas que han dado muestras de que tiene lo necesario para ser parte del plantel de mayores.

Para esta vez tampoco fue tenida en cuenta Catalina Usme. La capitana y goleadora del equipo colombiano ha venido siendo desligada del proceso en busca de la renovación de un plantel que ya necesita caras nuevas.

Así las cosas, este sería el posible once de la Selección Colombia vs. Venezuela: Katherine Tapia; Ana María Guzmán, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí, Manuela Vanegas; Daniela Montoya, Marcela Restrepo; Leicy Santos, Manuela Pavi, Linda Caicedo y Valerin Loboa.

Así le ha ido a Colombia en la Liga de Naciones

Colombia se mantiene invicta luego de jugar tres partidos, uno menos que su próxima rival, pues al ser un torneo con número de participantes impar, al cuadro patrio le correspondió una fecha de descanso y quedó con desventaja de un juego.

De manera paulatina se irán poniendo todos los equipos a la par y se irá moviendo la tabla de posiciones.

En octubre del año pasado empezó la participación de la Tricolor, con un triunfo de 4-1 ante Perú.

Imagen de partido entre Colombia y Perú por la fecha 1 de la Liga de Naciones Femenina. Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

Después, a los días viajaron a Ecuador para probarse con dicha nación en condición de visita. Las dirigidas por Angelo Marsiglia siguieron por la buena senda, al ganar por 1-2.

Para noviembre del año anterior se jugó la fecha 3, contra Bolivia. En dicho enfrentamiento la Selección sacó un valioso empate en su visita a la altura de La Paz.

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En medio de las fechas pasadas y estas, la Tricolor disputó en marzo del presente año la SheBelieves Cup. El saldo de dicho campeonato fue una derrota ante Canadá (4-1), victoria con Argentina (0-1) y caída ante Estados Unidos (1-0).