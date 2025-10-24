La Selección Colombia de Fútbol Femenina inició su participación en la Liga de Naciones Femenina Conmebol 2025-26. La noche de este viernes 24 de octubre, el combinado nacional jugó su partido correspondiente a la primera fecha de este importante torneo en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, Colombia.

El partido se definió rápidamente debido a una acción de la delantera colombiana Ilana Izquierdo, que fue derribada dentro del área por la defensora Rosa Castro. La jueza pitó penalti, y la número 10 cafetera, Leicy Santos, cambió el penalti por gol en el minuto 6.

Desde ese momento, Colombia dominó el partido con opciones claras de cara al arco, aunque sin poder concretar para aumentar la diferencia. Al inicio del segundo tiempo, la selección cafetera decidió ingresar a la delantera del Real Madrid, Linda Caicedo, con la esperanza de corregir la falta de definición.

Pero, contradictoriamente, en el minuto 47 el combinado peruano logró igualar el marcador. En un contrataque, un remate que Katherine Tapia no pudo controlar dejó un rebote que fue aprovechado por Pierina Núñez para poner el 1 a 1.

¡GOLEADA ⚽️! Colombia arranca con pie derecho 🔥



Con tantos de Leicy Santos (X2), Daniela Montoya, e Ivonne Chacón, la tricolor arranca con 3 unidades en la Liga de Naciones camino al mundial femenino.



Próxima rival: Ecuador 🇪🇨, actual líder.



¡Vamos tricolor 💛💛💙❤️‍🔥! pic.twitter.com/R6utZHpNsE — Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) October 25, 2025

No fue sino hasta el minuto 73 que, tras un tiro de esquina, la capitana Daniela Montoya conectó de cabeza y volvió a poner a Colombia en ventaja. Seguidamente, sobre el minuto 79, Linda Caicedo fue derribada dentro del área, pero Restrepo desperdició el penalti que pudo ampliar la diferencia.

Sin embargo, el equipo tricolor no bajó los brazos. Al minuto 83, Leicy Santos volvió a marcar con un espectacular remate, consiguiendo su doblete de la noche. Finalmente, Chacón selló la goleada con un pase entre líneas que bañó a la portera peruana, dejando el marcador 4 a 1 a favor de Colombia.

🇨🇴 Colombia 3-1 Perú 🇵🇪, es Leicy Santos nuevamente quien se reporta y está vez para poner el tercero de la tricolor sobre las incas en la Liga de Naciones.pic.twitter.com/4mYCJyBj3J — Lucho Tricolor (@LuchoTricolorOf) October 25, 2025

Con este resultado, Colombia suma sus primeros tres puntos del torneo y queda con una diferencia de +3 goles, lo que le permite posicionarse en las primeras plazas de la clasificación.

Esta nueva competencia, la Liga de Naciones Femenina Conmebol, entrega un título oficial de campeonas, además de dos cupos al mundial, de igual forma representa una gran oportunidad para que la selección colombiana obtenga su primer trofeo intercontinental femenino.

En esta edición no participará Brasil, puesto que será anfitriona de la Copa del Mundo de la FIFA 2027, por lo que el torneo contará con solo nueve selecciones: Colombia, Argentina, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Perú, Ecuador, Bolivia y Chile.

Los otros encuentros de la jornada terminaron así:

Ecuador 4 a 0 Bolivia

Argentina 2 a 0 Paragua

Venezuela 0 a 0 Chile

Tabla de posiciones tras la primera fecha: