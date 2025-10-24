Suscribirse

Así quedó Colombia en la tabla tras golear a Perú en la Liga de Naciones Conmebol

Linda Caicedo y Leicy Santos guían a Colombia en su estreno triunfal ante Perú.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

25 de octubre de 2025, 1:57 a. m.
Imagen de partido entre Colombia y Perú por la fecha 1 de la Liga de Naciones Femenina.
Colombia debuta con goleada en la Liga de Naciones: noche estelar de Leicy Santos. | Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

La Selección Colombia de Fútbol Femenina inició su participación en la Liga de Naciones Femenina Conmebol 2025-26. La noche de este viernes 24 de octubre, el combinado nacional jugó su partido correspondiente a la primera fecha de este importante torneo en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, Colombia.

El partido se definió rápidamente debido a una acción de la delantera colombiana Ilana Izquierdo, que fue derribada dentro del área por la defensora Rosa Castro. La jueza pitó penalti, y la número 10 cafetera, Leicy Santos, cambió el penalti por gol en el minuto 6.

Desde ese momento, Colombia dominó el partido con opciones claras de cara al arco, aunque sin poder concretar para aumentar la diferencia. Al inicio del segundo tiempo, la selección cafetera decidió ingresar a la delantera del Real Madrid, Linda Caicedo, con la esperanza de corregir la falta de definición.

Pero, contradictoriamente, en el minuto 47 el combinado peruano logró igualar el marcador. En un contrataque, un remate que Katherine Tapia no pudo controlar dejó un rebote que fue aprovechado por Pierina Núñez para poner el 1 a 1.

No fue sino hasta el minuto 73 que, tras un tiro de esquina, la capitana Daniela Montoya conectó de cabeza y volvió a poner a Colombia en ventaja. Seguidamente, sobre el minuto 79, Linda Caicedo fue derribada dentro del área, pero Restrepo desperdició el penalti que pudo ampliar la diferencia.

Sin embargo, el equipo tricolor no bajó los brazos. Al minuto 83, Leicy Santos volvió a marcar con un espectacular remate, consiguiendo su doblete de la noche. Finalmente, Chacón selló la goleada con un pase entre líneas que bañó a la portera peruana, dejando el marcador 4 a 1 a favor de Colombia.

Con este resultado, Colombia suma sus primeros tres puntos del torneo y queda con una diferencia de +3 goles, lo que le permite posicionarse en las primeras plazas de la clasificación.

Esta nueva competencia, la Liga de Naciones Femenina Conmebol, entrega un título oficial de campeonas, además de dos cupos al mundial, de igual forma representa una gran oportunidad para que la selección colombiana obtenga su primer trofeo intercontinental femenino.

En esta edición no participará Brasil, puesto que será anfitriona de la Copa del Mundo de la FIFA 2027, por lo que el torneo contará con solo nueve selecciones: Colombia, Argentina, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Perú, Ecuador, Bolivia y Chile.

Los otros encuentros de la jornada terminaron así:

  • Ecuador 4 a 0 Bolivia
  • Argentina 2 a 0 Paragua
  • Venezuela 0 a 0 Chile
Contexto: Catalina Usme: conmoción por su borrada de Selección Colombia; Ángelo Marsiglia la explicó

Tabla de posiciones tras la primera fecha:

  1. Ecuador – 3 puntos (+4 goles)
  2. Colombia – 3 puntos (+3 goles)
  3. Argentina – 3 puntos (+2 goles)
  4. Chile – 1 punto (0 goles)
  5. Venezuela – 1 punto (0 goles)
  6. Uruguay – 0 puntos (0 goles)
  7. Paraguay – 0 puntos (-2 goles)
  8. Perú – 0 puntos (-3 goles)
  9. Bolivia – 0 puntos (-4 goles)

