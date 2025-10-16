Linda Caicedo preocupa en Selección Colombia: momento exacto de su lesión, que requirió asistencia

Linda Caicedo prende alarmas en su equipo, Real Madrid, y la Selección Colombia Femenina. La atacante cafetera salió lesionada este jueves, 16 de octubre, en el partido donde el cuadro merengue venció de visita al PSG (2-1) por la segunda fecha de la fase de liga en la Champions League.

Caicedo abandonó el terreno de juego a los 62’; estaba disputando el balón con su oponente, Jennifer Echegini, pero la colombiana pisó mal y tuvo que tirarse al suelo por el dolor. Acto seguido, los médicos tuvieron que entrar a revisarla, mientras ella se tocaba la rodilla, y allí fue cuando su técnico, Pau Quesada, le dio salida por Athenea del Castillo.

¡ATENCIÓN COLOMBIA! Malas noticias para las Cafeteras y Real Madrid. Linda Caicedo salió del campo de juego por una lesión en el duelo ante PSG por la #UWCL.



📺 Toda la #UWCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/vnjnndnqov — SportsCenter (@SC_ESPN) October 16, 2025

La preocupación por Linda Caicedo estaba instaurada desde la previa del partido. Antes de que Real Madrid y PSG disputaran el juego, reportaron que la colombiana venía teniendo problemas físicos que le habrían impedido desenvolverse con tranquilidad.

“La jugadora colombiana había estado entre algodones días atrás, según le informaron a ESPN desde una fuente cercana al club, y su presencia ante las parisinas era una incógnita”, reveló el medio referenciado.

Linda Caicedo ya venía con molestias antes del partido entre Real Madrid y PSG. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Y añaden: “Una molestia en los isquiotibiales había dejado fuera de acción a Caicedo, que en la temporada ya venía demostrando gran nivel y en su partido anterior de Champions había logrado tres asistencias”.

Aún no hay reporte médico oficial por parte de Real Madrid, pero se espera que en las próximas horas haya uno. La molestia de Linda era visible, y también implica un riesgo de cara a la Selección Colombia Femenina.

Linda Caicedo sería duda para jugar con Colombia en la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina

No cae bien la molestia de Linda Caicedo, este jueves, en la Selección Colombia Femenina. Dentro de pocos días La Tricolor jugará por la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina, lo que marcará el inicio del combinado nacional de cara al Mundial Brasil 2027.

“La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informa que continúa la venta de boletería para el encuentro entre la Selección Colombia Femenina y Perú, correspondiente a la primera jornada de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina 2025–2026, que se disputará el 24 de octubre a las 6:00 p. m. en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín”, reza en la web oficial de la FCF.

¿Llegará Linda Caicedo a la próxima convocatoria de Selección Colombia? | Foto: AFP