Real Madrid suelta anuncio oficial con Linda Caicedo: se confirmaron todos los detalles

Linda Caicedo reapareció una semana después de perder la Copa América Femenina en Ecuador. La colombiana fue incluida en el lanzamiento oficial de la nueva camiseta del Real Madrid, acompañada por figuras internacionales como Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

El conjunto merengue hará un homenaje a los míticos asientos del Estadio Santiago Bernabéu y se pintará de azul para disputar algunos partidos de la próxima temporada.

“Es de color azul, inspirado en el de las gradas del Bernabéu, que se combina con los detalles en blanco e incorpora el icónico trébol de Adidas Originals. Su diseño representa una fusión perfecta entre las identidades del Real Madrid y adidas”, confirma el anuncio publicado en la web oficial.

La tercera camiseta ha generado múltiples reacciones entre los hinchas del Real Madrid, que quedaron contentos con esta apuesta de la marca alemana.

Linda Caicedo vuelve a ser elegida como uno de los referentes del equipo femenino y prácticamente sentencia que continuará en España cumpliendo su contrato.

Linda Caicedo con la nueva camiseta del Real Madrid | Foto: realmadridfem

Y es que tras la Copa América había rumores que la relacionaban con un posible cambio de equipo, sin embargo, está contenta en el Real Madrid pese a la evidente hegemonía del Barcelona.

La jugadora vallecaucana ha dado el salto como una de las habituales titulares en el equipo principal, sumado a que llama la atención de los miles de colombianos que viven en España.

Esa es una de las razones por las que Adidas pide su presencia en los lanzamientos oficiales del club, compartiendo de cerca con ídolos del equipo masculino como Bellingham, Mbappé y Vinícius, entre otros.

“El homenaje a los asientos del Bernabéu no es el único detalle novedoso en esta camiseta. ”Por primera vez, las tres rayas blancas que recorren las mangas presentan un borde dentado como el de las zapatillas Adidas Originals. Además, incorpora en la parte superior de la espalda las iniciales RMCF en color amarillo“, completó el comunicado.

¿Cuánto vale la nueva camiseta del Real Madrid?

No es muy común que Real Madrid utilice su tercera camiseta en competencias oficiales, pero esta versión ha sido todo un éxito y se espera que rompa todos los registros de venta en tiendas oficiales.

La camiseta de mujer, es decir, la misma que usó Linda Caicedo en las fotos, tiene un valor de 100 euros en la tienda oficial del club. Eso equivale a 471.200 pesos colombianos, eso sin contar los gastos de envío hasta nuestro país.

También hay una camiseta dispinible de categoría élite que cuesta 150 euros, es decir, más de 700 mil pesos colombianos.

Los hinchas del Real Madrid tendrán que esperar unos días más para que la prenda esté disponible en Colombia y puedan adquirirla sin necesidad de mandarla a traer desde Europa.