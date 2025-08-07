Destapan que Real Madrid firmó a joya mundial hasta 2030: la cláusula es de mil millones de euros

El poderoso Real Madrid de España habría renovado el contrato del joven delantero Gonzalo, que brilló en el Mundial de Clubes de la Fifa 2025, que se llevó a cabo en Estados Unidos.

El nuevo contrato del jugador de apenas 21 años irá hasta el año 2030. La cláusula de salida de este atacante sería de unos mil millones de euros, una completa locura.

✅ 🔒 El Real Madrid renueva y BLINDA a Gonzalo hasta 2030 I @As_TomasRoncero



🚪 "El madridismo puede estar encantado de tener un canterano que ha tirado la puerta..."



👤 "Es un perfil que, desde que se fue Joselu, nadie lo tenía en la plantilla... incluso más versátil" pic.twitter.com/KAyqiRQHoy — El Larguero (@ellarguero) August 7, 2025

“Gonzalo, hasta 2030. Ya hay apretón de manos. El acuerdo está cerrado. La Bota de Oro del Mundial de Clubes queda atada. Y no de cualquier manera, sino con blindaje de crack. La cláusula de 50 millones de euros ya es parte del pasado. A partir de ahora, 1.000 millones”, reveló As de España.

“Protección máxima. Era la intención de todas las partes, de todos los actores de la operación. Desde el minuto uno. Por mucho que hubiera cantos de sirena potentes, mucho, desde la zona noble de la Premier League. De ahí que la negociación haya sido fluida. Con paciencia, hasta llegar a la línea de meta”, añadió.

El contrato de Gonzalo se habría renovado, pero habrá que esperar para conocer si, definitivamente, el jugador se logra ganar la titularidad en el equipo que es dirigido por Xabi Alonso.

Real Madrid está repleto de estrellas y, como bien se sabe, el puesto en el centro del ataque lo tiene asegurado el francés Kylian Mbappé, pero ojo, porque no se descarte que las cosas cambien.

Gonzalo Gracia es una revelación en el Real. | Foto: AP

“Es el premio a una explosión. Porque Gonzalo ha sido una supernova Mundial. Ese ha sido el interruptor final. Con Endrick lesionado, una gastroenteritis apartó a Mbappé. Y Xabi apostó: como titular, el pichichi de Primera RFEF (25 zarpazos), el chico del testarazo en Butarque”, continuó el medio de comunicación.

“Una renovación que se festeja también en Valdebebas. Los formadores y también los jóvenes. Talentos que ven que el primer equipo no está tan lejos. Que la oportunidad, si el contexto invita a ello, aparecerá. Y después llegará su momento. El de tirar la puerta abajo. O hacerla trizas, como ha hecho Gonzalo”, sentenció As, entre otras cosas más.