Federico Valverde le mandó contundente mensaje a sus compañeros: fuerte llamado en Real Madrid

El reconocido mediocampista Federico Valverde, una de las grandes figuras que tiene el poderoso Real Madrid de España, mandó un contundente mensaje a sus compañeros. Hizo un llamado para defender y atacar en grupo.

Este punto es más que clave para el equipo dirigido por Xabi Alonso. Si línea por línea la ‘casa blanca’ se mantiene compacta, los vacíos tácticos serán menores y la ventaja contra el rival se podrá sacar.

“Trabajamos mucho la presión, estar juntos, tocar mucho la pelota entre nosotros y conocernos más. Han venido jugadores nuevos y hemos tenido un torneo en medio, pero también falta mucho acople entre nosotros y estar más juntos a la hora de defender y atacar, es lo que estamos puliendo ahora”, detalló el uruguayo.

Entre otras cosas, expresó estar feliz de estar en el club. “Estoy muy contento, como siempre, orgulloso de volver, otra temporada más, a vestir esta camiseta y defender este escudo. Con la misma ilusión de cada año por ganar todos los títulos”, expresó Valverde ante los micrófonos de Real Madrid TV, tras el entrenamiento de este jueves 7 de agosto en Valdebebas.

Valverde con los colores del Real. | Foto: Getty Images via AFP

El internacional celebra que todos sus compañeros hayan demostrado “haber trabajado en las vacaciones” para llegar en buena condición para iniciar la pretemporada. “Eso siempre es bueno para evitar lesiones y para estar mejor cuando empiece la temporada”, comentó, sin rodeos.

El jugador madridista recalcó que están “muy felices de retomar los entrenamientos” de cara a una temporada en la que van a “apuntar a todos los títulos”. “Hay que aprovechar cada trabajo, cada mañana o tarde que nos toque entrenar, al máximo. Sabemos que es nuestra gasolina para todo el año, para coger ritmo y estar enfocados en lo que quiere el entrenador”, subrayó.

🎙️ @fedeevalverde: "Estoy orgulloso de volver a defender esta camiseta una temporada más".

📺 ENTREVISTA COMPLETA 👉 RM Play — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 7, 2025

Valverde ejercerá de nuevo como uno de los capitanes del Real Madrid en esta campaña, aunque con un papel más relevante tras las marchas de Luka Modrić (se fue al AC Milan de Italia) y Lucas Vázquez, algo que le hace estar “orgulloso”.

“Es el sueño que cualquier niño tiene cuando le gusta al fútbol y empieza a jugar a este deporte. Hoy por hoy, lo estoy luciendo y lo estoy disfrutando junto a mi familia. A veces me cuesta creer que soy uno de los capitanes y referentes de este equipo, pero lo importante es disfrutar cada momento como si fuera el último”, sentenció.