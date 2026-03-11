Federico Valverde y el mundo a sus pies: magnífico show de goles con el Real Madrid en la Champions que golpea al City

Real Madrid enfrenta los octavos de final de la Champions League luego de derrotar al Benfica de Richard Ríos y José Mourinho en la ronda de playoffs. El equipo blanco no cree en nadie y resurge con el técnico Álvaro Arbeloa para intentar pelear por un trofeo en el que es especialista.

Las críticas no se han hecho esperar, pero el buen nivel se mantiene. La nómina de lujo siempre responde y en esta ocasión fue el uruguayo Federico Valverde el autor y héroe en un juego crucial ante Manchester City.

Se fue de triplete tras los goles al minuto 20, 27 y 42. Siendo viral en el mundo y golpeando durísimo al Manchester City.

GOL DO REAL MADRID



🇪🇦 Real Madrid 2x0 Manchester City 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



⚽ Federico Valverde (2x)



🏆 UEFA Champions League | Oitavas De Final

🏟️ Santiago Bernabéu

📺 @PrimeVideoBR / @StreamMaxBR pic.twitter.com/Qx2n60fFoh — Futeboleiros (@Futteboleiroos) March 11, 2026

Noticia en desarrollo…