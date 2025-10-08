Linda Caicedo se fue de triplete en Champions League: destiló magia pura con Real Madrid

En el fútbol femenino hay un nombre que deja a Colombia muy en alto; se trata de Linda Caicedo, quien este miércoles brilló con Real Madrid en Champions League.

La colombiana sigue siendo una parte vital para las blancas y esta vez se estrenó en el torneo con un triplete de asistencias ante su rival de turno.

A los minutos 42, 59 y 73, la atacante cafetera dio los pases de gol para las anotaciones de sus compañeras Alba Redondo, Caroline Weir y Eva Navarro.

¡HAT-TRICK DE ASISTENCIAS! Linda Caicedo bajó la pelota con categoría y luego habilitó a Eva Navarro para el ¡6-2! de Real Madrid sobre Roma.



📺 Toda la #UWCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ThpPs0lV0x — SportsCenter (@SC_ESPN) October 8, 2025

Aunque Caicedo no logró marcar gol para su cuenta personal, la organización del torneo decidió elegirla como la figura del partido y se llevó el reconocimiento a casa.

La calificación de la atacante nacional fue de 9.1, de lejos la más alta de toda la plantilla merengue, en la cual la que más le acercó fue Redondo con 8.9.

Estreno arrollador del Real Madrid

Real Madrid disfrutó un debut triunfal y goleador este miércoles en la Liga de Campeones con un 6-2 sobre la AS Roma en el Estadio Alfredo di Stéfano, estreno encarrilado tras el descanso para sumar sensaciones al inicio de temporada en la Liga F Moeve.

El equipo blanco disfrutó los dobletes de Alba Redondo y Caroline Weir, de Linda Caicedo repartiendo asistencias, y empezó con buen pie una edición renovada de la Champions.

Además, para el Madrid supone una dosis de confianza importante para no perder más terreno en la liga, donde marchan a siete puntos del Barça.

El cuadro español tuvo que rematar en más de una ocasión a una Roma que lució pegada, parecida a las locales. El Madrid, que venía de dejar en cuatro partidos seguidos su portería a cero, no supo defender la renta de un partido con mucha intensidad.

Alba Redondo cazó un balón suelto en saque de esquina para el 1-0 a los seis minutos, pero Evelyne Viens lo hizo para las italianas en el 10′.

Los ataques volvieron a ganar la partida, con Weir colándose por dentro para hacer el 2-1 y Emilie Haavi devolviendo el golpe por parte de la Roma. Cada ocasión buena parecía obligada a terminar en gol y Linda Caicedo, alerta y vertical siempre para el Madrid, asistió al doblete de Redondo antes del descanso (3-2).

Linda Caicedo celebra con una de sus compañeras a la que asistió en la goleada del Real Madrid | Foto: Getty Images

Las de Pau Quesada retomaron el encuentro con la misma intensidad que en el inicio, fuerte regreso con presión y en campo contrario hasta encontrar de nuevo el gol pronto.

Después de un saque de esquina, el pase de Redondo con cierta fortuna lo remató Maelle Lakrar. Con dos goles de renta, el Madrid encontró la calma para manejar el encuentro, mientras la Roma necesitaba más.

El equipo italiano, clasificado para la Champions desde dos previas, no tuvo reacción y las blancas mantuvieron su dominio con más posesión y más tiempo cerca de la meta rival.

En una gran jugada por banda izquierda, Caicedo asistió a Weir y la escocesa, que no estaba brillando en Liga, definió a la perfección su doblete con un control orientado en área pequeña (5-2).

La Roma firmó su rendición con media hora por delante y el Madrid lo aprovechó con Eva Navarro, quien cumplió con creces en el lateral derecho.