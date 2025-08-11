Linda Caicedo tendría prohibido asistir a la gala del Balón de Oro 2025: esta es la razón

Linda Caicedo fue nominada al Trofeo Kopa y aún si lo ganara, tendría prohibido asistir para recibirlo en la gala del Balón de Oro 2025.

De acuerdo a la prensa española, el Real Madrid sigue empeñado en su deseo de boicotear los premios tras la derrota de Vinícius Jr en la edición del año pasado.

Por esa razón, no han hecho pronunciamiento alguno sobre las nominaciones confirmadas el jueves de la semana pasada. Ni en televisión, ni en redes sociales, ni en la sede del club ha existido mención alguna sobre los premios de la revista France Football.

Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vini están nominados al Balón de Oro masculino; Caroline Weir al Balón de Oro femenino; Dean Huijsen al Trofeo Kopa de hombres y Linda Caicedo en la misma categoría pero por las damas.

En total son seis jugadores invitados a la gala del próximo 22 de septiembre en París, sin embargo, no se espera la presencia de ninguno de ellos por decisión expresa de la dirigencia encabezada por el presidente Florentino Pérez.

“Ahora, casi un año después de aquello, la gran incógnita es si el 22 de septiembre de 2025 se repetirá una escena similar a la del curso pasado, cuando nadie viajó en representación de la entidad. De hecho, se le premió como mejor equipo de 2024 y nadie recogió el trofeo”, apunta el diario Marca.

Aunque siempre se debe dejar el beneficio de la duda, la decisión parece tomada. “El escenario ha cambiado tras una mala temporada del equipo, que cuenta con sólo tres nominados, pero todo parece indicar que por la alfombra roja del Théatre du Chatelet de París no desfilará ningún madridista”, agregó el medio español.

La derrota de Vinícius provocó una declaración de guerra por parte del Real Madrid. Luego de conocerse la noticia, el club emitió un feroz comunicado en el que aseguró que “ahora mismo, el Balón de Oro deja de existir”.

Y así lo han cumplido a cabalidad. Mientras el resto de clubes del mundo felicitaban a sus jugadores por ser nominados a cualquiera de las categorías, el el cuadro merengue guardaron silencio total.

Ni siquiera en la cuenta del equipo femenino, que no tiene tantos seguidores como la principal, pasaron por alto las candidaturas de Weir y Caicedo.

“El enfado del Real Madrid con el Balón de Oro continúa, como se puede ver en su silencio sobre los nominados y todo apunta que tampoco acudirán a la gala de este año”, indicó Mundo Deportivo.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid CF | Foto: Europa Press via Getty Images

Solo piensan en ‘The Best’

Bajo esta nueva postura, el cuadro merengue espera que sus jugadores sean incluidos en las nominaciones para los premios The Best entregados por la Fifa.

El ente rector del fútbol mundial todavía no ha entregado fechas para dicho acontecimiento, sin embargo, se espera que sea entre octubre y noviembre de este año.