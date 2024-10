Noticia mundial: “Vinícius no será el Balón de Oro” y revelan quién habría ganado

José Luis Sánchez, periodista de El Chiringuito , fue el encargado de soltar la noticia mundial. “Vinícius no será el Balón de Oro. Hay movimientos en el Real Madrid durante toda la mañana, ha habido situaciones a lo largo del día que invitaban a pensar que el brasileño no se iba a llevar el Balón de Oro y, finalmente, parece que se va a quedar sin el galardón”, dijo en una transmisión de Twitch.

“Los 50 miembros que viajaban a París llevaban en Valdebebas desde las 14:00 horas y las alarmas empezaron a saltar cuando ni un alma se movía desde la Ciudad Deportiva. Algo raro pasaba en la Ciudad Deportiva y no era otra cosa que el jugador y el Madrid ya empezaban a manejar que no iba a ser el gran protagonista de la gala”, agregó Marca .

El Diario AS añadió que este año la situación ha sido diferente, pues no se ha filtrado el ganador como solía suceder durante la épica batalla de Messi y Cristiano. “Hasta estas últimas horas, cuando ha comenzado a gotear información. Poco a poco. Y entre ellas, el bombazo: Vinícius no va a ganar esta noche, será para Rodrigo. Una noticia que ha hecho al club ponerse al rojo vivo. Y decidir ni tan siquiera acudir a la gala. El entorno del brasileño ya sabe que no va a ganar”, sentenciaron.