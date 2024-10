Rayo Vallecano hace peculiar anuncio sobre James Rodríguez: pegaron cartel en la sede del club

¿Titular en Copa del Rey?

Íñigo Pérez habló sobre el equipo que dispondrá en este compromiso y deslizó que podría ser la oportunidad para aquellos que no han tenido los suficientes minutos en campo. “El once lo tengo perfilado, pero no obedece a la palabra rotaciones. Mañana es una oportunidad para el que inicie se pueda exponer. No me gusta entrar en nombres propios”, declaró.