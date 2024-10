Josep Pedrerol no se calla tras nueva suplencia de James Rodríguez: lanzó alerta en vivo

La situación de James Rodríguez no pasó desapercibida en los medios españoles, que siguen preguntando cuál es la razón por la que el capitán de la Selección Colombia no tiene lugar en una plantilla tan corta como la del Rayo Vallecano.

El reconocido periodista no se quedó callado ante la situación que atraviesa el colombiano. “El mejor de la Copa América no tiene sitio en el Rayo o por lo menos su sitio es extraño. Mañana Marcos de Vicente nos desvela qué pasa”, agregó.

Esta no es la primera vez que Pedrerol cuestiona las decisiones de Íñigo. A finales de septiembre, tras no jugar contra Girona, preguntó sobre el responsable de haber fichado a James Rodríguez para tenerlo sentado en el banco.

“ A veces pienso que hay fichajes del presidente que no quiere el entrenador. Tiene pinta que a este entrenador no le gusta James, tiene pinta que al entrenador del Rayo no le gusta el mejor jugador de la Copa América”, soltó al aire.

¿Qué dice Íñigo Pérez sobre James Rodríguez?

Íñigo avisó que rotará la nómina para el inicio de la Copa del Rey. “Yo ahora mismo empatizo mucho con ellos, me encantaría que pudieran jugar en este caso, Trejo, Raúl… todos los que me has nombrado y el resto que no han salido porque creo que lo merecen. Es lo que peor llevo de entrenador cuando uno gana mirar a los que no han salido”, reconoció.