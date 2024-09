Técnico del Rayo reveló por qué no metió a James Rodríguez ante Girona: “A eso se debe”

🎙️ Íñigo Pérez muy autocrítico tras el partido ante el Girona



🤯 "Me he equivocado en el planteamiento de partido. No he podido ayudar a mis jugadores a estar en el hábitat habitual"



⚡ “El punto lo vamos a valorar en mayo como muy bueno"#GironaRayohttps://t.co/7AA5HrDcEb