Rayo Vallecano se pronuncia y hace importante anuncio oficial que James Rodríguez estaba esperando

“Hay equipo para poder competir. Creo que podemos estar entre los seis primeros. Es un equipo con muchísimo talento. En la Copa del Rey, llegar lo más lejos posible, y por qué no, ganarla”, dijo en septiembre, cuando todavía no había tenido minutos en el Rayo.

Dudas por los objetivos

James avisó que quiere ir por todo en la Copa del Rey, pero su entrenador prefiere ser cauteloso a la hora de ilusionar a los hinchas con algo más que no sea mantener la categoría por otro año más.

“No, de ninguna manera. Y además creo que hasta que no entremos (en puestos europeos), ojalá entremos en una fase de la temporada que queden siete partidos, os pueda afirmar esto. Ojalá que pase eso. Cuando queden ocho os mentiré, os diré que todavía no es el objetivo, pero creo ahora sinceramente que no es el momento de cambiar los objetivos”, declaró en rueda de prensa desde el estadio José Zorrilla.