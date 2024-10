Esta es la enfermedad que sufre Rafael Nadal y que le arruinó sus últimos años de carrera

Rafael Nadal, leyenda del tenis español, anunció este jueves, 10 de diciembre, su retiro del tenis profesional tras luchar varios años con una enfermedad llamada el síndrome de Müller-Weiss.

Esta es una afección rara y degenerativa que afecta el hueso navicular del pie, causando dolor crónico y deformidad. Se trata de una osteonecrosis o colapso del hueso navicular, que es crucial para la estabilidad del arco del pie. Esta enfermedad suele desarrollarse en adultos, y es más común en mujeres de mediana edad, aunque también puede afectar a hombres.

La causa exacta del síndrome de Müller-Weiss no está completamente clara, pero se cree que factores como la alteración en el suministro de sangre al hueso navicular, el sobrepeso, y el estrés mecánico crónico en el pie podrían contribuir a su desarrollo.

Esta enfermedad no tiene una cura definitiva, pero el tratamiento busca aliviar los síntomas, mejorar la función del pie y prevenir una mayor degeneración. Las opciones de tratamiento dependen de la gravedad de la enfermedad y de la respuesta del paciente a terapias conservadoras.

En el caso de los deportistas como Nadal, que difícilmente pueden darle descanso a la zona afectada, lo único que se puede hacer es tomar analgésicos para el dolor y desarrollar musculatura en la zona para tratar de disminuir el impacto.

El ibérico renunció al que podría ser su tercer título de GS en la temporada por una lesión. | Foto: Getty Images

Un retiro cantado

“Me retiro del tenis profesional. Han sido dos años difíciles estos dos últimos en los que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión difícil y que me ha llevado tiempo tomarla, pero en esta vida todo tiene un principio y un final, y es el momento adecuado para poner punto y final a una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás hubiese podido imaginar”, señaló Nadal en un vídeo compartido en sus redes sociales.

El español terminará su carrera tras la Copa Davis. “Me hace mucha ilusión que mi último torneo sean las Finales de la Copa Davis y representando a mi país, es cerrar el círculo ya que una de mis primeras alegrías fue la final de Sevilla en 2004″, admitió.

“Me siento superafortunado por todas las cosas que he podido vivir. Quiero agradecer a toda la industria del tenis, a todas las personas que engloban este deporte, a mis compañeros durante tantos años, especialmente a mis grandes rivales. He pasado muchísimas horas con ellos y he vivido muchos momentos que voy a recordar por el resto de mi vida”, reconoció en sus palabras un Nadal muy emocionado.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024

El zurdo tuvo palabras de agradecimiento también para su equipo, “una parte muy importante” en su vida, porque no eran “trabajadores, son amigos”. “Han estado a mi lado en todos los momentos que realmente los he necesitado. Momentos muy malos, momentos muy buenos, momentos que me han tenido que apretar, momentos que han tenido que aflojar. Hemos vivido tanto juntos que es difícil explicar”, relató.

Nadal dejará el tenis con un total de 22 ‘grandes’, el segundo que más en la historia a nivel masculino, sólo superado por los 24 del serbio Novak Djokovic. En total, es el quinto ya que además del serbio, la australiana Margaret Court, también con 24, y la estadounidense Serena Williams, con 23, le superan, mientras que la alemana Steffi Graff tiene igualmente 22.