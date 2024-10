Acuerdo oficial sacude a Nairo Quintana: Movistar anunció fichaje de lujo que le cambiaría todo

El corredor aragonés admitió que vienen unas semanas de descanso para asimilar lo que conseguido en La Vuelta y a lo largo de la temporada 2024, que considera que ha sido “muy regular” por su parte. “ Esas dos victorias; acabar también en la casa de mi nuevo equipo, con esa impresionante sede de Telefónica... Ha sido todo muy intenso y no lo voy a olvidar ”, confesó.

La gente que está cerca de él le ha transmitido cómo es el Movistar. “Me ha dado mucha seguridad de cara a este fichaje. Con Jorge (Arcas) comparto entrenamientos y me ha explicado cómo es el equipo por dentro, cómo me iban a cuidar y las cosas que se estaban haciendo bien. También mi hermano Jaime (Castrillo) me hablaba de lo bien que había estado”, señaló.