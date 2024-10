Rafael Nadal anuncia que se va del tenis: así se despidió uno de los grandes de ese deporte. “Todo tiene un principio y un final”

“Creo que es como cerrar el círculo, porque una de mis primeras grandes alegrías como tenista profesional fue la final en Sevilla en 2004″ que ganó España, la primera de las cinco ‘Ensaladeras’ que tiene Nadal en su palmarés (2004, 2008, 2009, 2011 y 2019). Toda la trayectoria de Nadal ha estado marcada no solo por los éxitos, sino también por las lesiones, especialmente en los últimos años, en los que apenas ha podido competir.

“La realidad es que han sido unos años difíciles, especialmente estos dos últimos. No he sido capaz de jugar sin limitaciones”, admitió el tenista con el récord de victorias en Roland Garros (14). Todo ello le ha llevado a la retirada: “Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla”.