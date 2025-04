Hincha de Racing explota y compara a Leonel Álvarez con ‘Pedro, el escamoso’: video es tendencia

“Afecta porque estamos jugando muy seguido y en Colombia no nos ayudan; nosotros jugamos hoy y no alcanzamos a recuperarnos, hay que concentrar el sábado”, manifestó sin rodeos sobre el calendario en Colombia.

“Ese es el fútbol colombiano que no les ayuda a los equipos que están en Conmebol Libertadores y es triste porque se pudo haber corrido el partido, pero no nos ayudaron. Cuando entienden bien el mensaje y es preciso uno prefiere jugar y no entrenar, vamos por buen camino, estamos muy contentos por lo que se hizo esta noche, porque se le ganó a un gran equipo y esto es un plus importantísimo para la credibilidad de este proceso”, añadió.