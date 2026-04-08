Filtran decisión final de Atlético Bucaramanga sobre Leonel Álvarez: no tendría reversa

La continuidad de Leonel Álvarez al frente del Atlético Bucaramanga se encuentra bajo evaluación tras filtrarse información sobre su posible salida de la institución.

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Esta noticia fue difundida inicialmente por la periodista Yasmín Hernández y posteriormente ratificada por el comunicador Andrés Maroco, lo que ha incrementado la expectativa sobre el futuro del banquillo “leopardo”. La decisión administrativa estaría fundamentada en la racha de resultados negativos acumulados tanto en el rentado local como en el ámbito internacional durante las últimas semanas.

Fin de ciclo: Leonel Álvarez no continuará como DT de Atlético Bucaramanga. pic.twitter.com/wVoh6PlqOy — Yazmín Hernández (@Yazhernandez21) April 9, 2026

Balance deportivo y rendimiento estadístico

En la actualidad, el equipo de la capital de Santander se ubica en la casilla número 12 de la Liga BetPlay. El registro estadístico del club detalla un desempeño de 4 victorias y 7 derrotas en el presente torneo. En materia de anotaciones, el conjunto suma 18 goles a favor frente a 14 en contra, consolidando una diferencia de gol de más 4.

Aunque en una etapa previa del campeonato el equipo mantuvo un invicto prolongado, la alta frecuencia de empates dificultó el ascenso en la tabla general. El objetivo principal de la temporada se centraba en la progresión dentro de la Copa Sudamericana, certamen en el que el Bucaramanga enfrentó al América de Cali en el Estadio Pascual Guerrero.

A pesar de iniciar con ventaja mediante un cobro de tiro libre ejecutado por Fabián Sambueza, el equipo cedió el empate ante un penal de Yeison Guzmán y finalmente cayó eliminado tras la anotación de John Palacios, sellando la remontada del conjunto vallecaucano.

Los factores de la posible desvinculación

La eliminación del torneo continental se suma a una fase de inestabilidad en la liga nacional. Atlético Bucaramanga acumula seis compromisos sin obtener la victoria, periodo en el que se registran empates ante Internacional de Bogotá y Once Caldas, además de caídas frente a Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe, América de Cali y Águilas Doradas.

Se prevé que este jueves 9 de abril la institución emita un comunicado oficial tras una reunión programada entre el director técnico antioqueño y la junta directiva del club para formalizar los términos de su desvinculación.

Con 60 años de edad, Álvarez cerraría este ciclo en el equipo bumangués en medio de un escenario donde la falta de triunfos recientes y la salida de la competencia internacional precipitaron la decisión de los dirigentes.