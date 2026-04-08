Macará vs. América de Cali: hora y canal para ver en vivo la Copa Sudamericana

Este jueves, 9 de abril de 2026, América de Cali visitará a Macará por la primera fecha del grupo A en la Copa Sudamericana. La hora de arranque será a las 7:30 p.m. (hora colombiana) y el canal para verlo será DSports y DGo.

Se trata del regreso de América de Cali a la competencia continental, luego de su participación en 2025. La mecha busca volver a brillar en Copa Sudamericana, y el primer paso es hacer un buen debut.

Partidos de Libertadores y Sudamericana con canal para ver en vivo: Millonarios, América, Santa Fe, Junior, DIM y Tolima

América de Cali viaja a Ecuador para el debut de Copa Sudamericana

Macará espera al América de Cali para jugar en el estadio Bellavista. En la noche previa al partido, la cuenta oficial de los diablos rojos del Valle del Cauca publicó la lista de convocados al juego de Sudamericana.

Nombres como Rafael Carrascal, Marlon Torres y Yeison Guzmán son protagonistas en el listado definitivo. David González espera tres puntos de oro para regresar a Colombia con tranquilidad desde el vecino país.

📋 Nuestros 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗗𝗢𝗦 para la fecha 1 de la fase de grupos de la CONMEBOL Sudamericana. 👹 pic.twitter.com/kVcPGg0Hnw — América de Cali (@AmericadeCali) April 9, 2026

Hay mucha expectativa por lo que América de Cali pueda hacer en esta Copa Sudamericana. Comparte el grupo A, además de Macará, con Tigre (ARG) y Alianza Atlético (PER). De hecho, la zona ya tuvo ruedo y América presta especial atención.

Si América de Cali vence a Macará, será líder de su grupo en Copa Sudamericana

El pasado martes, 7 de abril de 2026, Alianza Atlético y Tigre empataron 1-1 en el debut del grupo A de la Sudamericana. Eso le deja el camino libre al América de Cali, que si gana, obtendrá tres puntos y será automáticamente líder de la zona.

Por supuesto, la mecha debe prestar especial cuidado a Macará, pues el cuadro ecuatoriano también saldrá a buscar tres puntos vitales, en casa, que le permitirían seguir en carrera por una eventual clasificación a la siguiente ronda.

¡𝐀𝐦𝐛𝐚𝐭𝐨 𝐬𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚! 💙🥳🏟



Este jueves la ciudad tiene una cita internacional, pintamos de celeste las calles y Bellavista, porque todos hablan de la CONMEBOL @Sudamericana 🥳🏟⚽️



⚔️ C.D. Macará 🆚️ @AmericadeCali

🏟 Estadio U.I. Bellavista

⌚️ 19:30… pic.twitter.com/aV3bPutDam — Club Dep. Macará (@Macara_Oficial) April 7, 2026

¿Qué canal pasa Macará vs. América de Cali por Copa Sudamericana?