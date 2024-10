Presidente del Rayo le habla claro a James Rodríguez y da la razón a Íñigo Pérez: no se guardó nada

Sobre el entrenador y el mismo jugador cafetero habló el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, justo antes del duelo mencionado. Presa no dudó en decir que James es un gran jugador, pero no dudó en darle la razón a Pérez por la suplencia del mediocampista.

“Para mí es difícil contenerme, reprimirme los 90 minutos, lo intento, pero es difícil. Hoy quizá me he excedido un poco al final, pero luego aquí cuando ya ha terminado y entro al vestuario en las victorias me siento bastante triste o incómodo por la gente que no ha participado porque yo estoy en esa situación y se da una circunstancia que es rara, es decir, todo el mundo está contento porque estás contento porque ha ganado tu equipo, pero sabes que después de una victoria piensas que acceder al siguiente partido está cada vez más lejos”, aseguró.

“Entonces sientes cierta tristeza y te sientes mal. Yo ahora mismo empatizo mucho con ellos, me encantaría que pudieran jugar en este caso, Trejo, Raúl… todos los que me has nombrado y el resto que no han salido porque creo que lo merecen. Es lo que peor llevo de entrenador cuando uno gana mirar a los que no han salido”, incluyó.