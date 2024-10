Técnico del Rayo abre su corazón sobre suplencia de James Rodríguez: “Me siento triste”

Este sábado 26 de octubre, por la jornada número 11 de la Liga de España, uno de los torneos a nivel local más importantes y competitivos del mundo, el Rayo Vallecano recibió en su propia casa al Deportivo Alavés.

El duelo terminó por la mínima diferencia a favor de la escuadra de la banda cruzada. El volante ofensivo James David Rodríguez fue convocado para este encuentro, pero nuevamente no jugó ni un solo minuto. Se quedó todo el juego en el banco de suplentes.

Sobre esta situación que vive la estrella de la Selección Colombia de Mayores y otros jugadores del Rayo Vallecano habló Íñigo Pérez, el director técnico. En rueda de prensa abrió su corazón y dijo que se siente incómodo por esto sobre todo en las victorias.

“Para mí es difícil contenerme, reprimirme los 90 minutos, lo intento, pero es difícil. Hoy quizá me he excedido un poco al final, pero luego aquí cuando ya ha terminado y entro al vestuario en las victorias me siento bastante triste o incómodo por la gente que no ha participado porque yo está en esa situación y se da una circunstancia que es rara, es decir, todo el mundo está contento porque estás contento porque ha ganado tu equipo, pero sabes que después de una victoria piensas que acceder al siguiente partido está cada vez más lejos”, dijo.

🎙️ Íñigo Pérez valora la victoria ante el Alavés



⚡“Le doy el valor máximo que se le puede dar”



💥"Es anecdótico estar en Europa. Está muy bien vernos ahí, pero yo es que intento no mirar la clasificación, intento mirar la puntuación. Tenemos 16 puntos"https://t.co/ltaByRAFzU — Unión Rayo (@UnionRayo) October 26, 2024

“Entonces sientes cierta tristeza y te sientes mal. Yo ahora mismo empatizo mucho con ellos, me encantaría que pudieran jugar en este caso, Trejo, Raúl… todos los que me has nombrado y el resto que no han salido porque creo que lo merecen. Es lo que peor llevo de entrenador cuando uno gana mirar a los que no han salido”, agregó.

También expresó que “ahora la Copa del Rey, yo tengo muchísimas ganas porque precisamente es una opción para aquel que no juega el fin de semana, que ya os digo que no hay titulares ni suplentes. Puedan mostrarse, pueden expresarse de gente que tiene menos minutos avanzar en la competición, estoy muy ilusionado la verdad”.

De acuerdo con lo mencionado por Íñigo Pérez, James Rodríguez sería titular por la Copa del Rey. A pesar de ser la gran figura de la Selección Colombia, el volante no ha podido ganarse un espacio en la titular del Rayo.

Tras lo dicho sobre los suplentes y que no juegan a menudo, Pérez se mostró feliz por el triunfo. “Le doy el valor máximo que se le puede dar. Un partido que creo que hemos empezado muy bien, un poco la idea que siempre tenemos aquí en casa de poder dominar, de que no salgan de su área y siempre hay imprevistos. Es verdad que viene por una acción defendida mal por nosotros, nos quedamos con 10 y creo que a partir de ahí solo tengo elogios, pero tampoco me voy a extender porque no dejan de ser tres puntos y tenemos que mantenernos humildes”, aseguró.

Íñigo Pérez, técnico del Rayo Vallecano. | Foto: Getty Images

“Ya me conocéis y yo creo que cualquier entrenador en este momento diría lo mismo, es anecdótico estar en Europa. Está muy bien vernos ahí, pero yo es que intento no mirar la clasificación, intento mirar la puntuación. Tenemos 16 puntos, creo que sin echar números por 40/43 es el objetivo y yo ya he pasado casi página, ya estoy pensando en Villamuriel, pero debemos estar contentos hoy”, incluyó.