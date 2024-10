Baile del Barcelona en el Santiago Bernabéu; Real Madrid pasó pena ante su hinchada

El conjunto de Hansi Flick no bajó su línea defensiva, y el de Carlo Ancelotti trató de sorprender con la velocidad de Mbappé y Vinícius, pero no lo logró. El francés cayó una y otra vez en la trampa defensiva visitante y la ofensiva de los locales se vio casi siempre abortada por esta estrategia blaugrana.

Tras una primera media hora trepidante, el partido bajó un tanto su ritmo y el Real Madrid no consiguió asomarse con mucho más peligro sobre la portería visitante. El Barça controló algo más, pero solo tuvo dos opciones con un pie salvador de Militao en un ‘pase de la muerte’ tras un flojo rechace de Lunin y un cabezazo de Íñigo Martínez por encima del larguero tras un saque de esquina .

Al descanso, pese a los presagios, no hubo goles, pero todo iba a cambiar tras el paso por vestuarios. Flick metió a Frenkie de Jong por Fermín López para acercar más a Pedri a la mediapunta, pero no fue el canario el que apareció sino Casadó, que dejó solo a Lewandowski ante Lunin para hacer el 0-1 .

Ancelotti metió a Brahim, pero no le dio tiempo a tener impacto porque el líder, voraz, no aflojó y no perdonó las concesiones para golear con Yamal y una ‘delicatessen’ de Raphinha.