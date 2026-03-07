Colombia finaliza tercera en la SheBelieves Cup tras caer ante las campeonas

La Selección Colombia Femenina finalizó su participación en la SheBelieves Cup enfrentando al conjunto de los Estados Unidos en la última jornada del certamen.

El encuentro se llevó a cabo en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, New Jersey, Estados Unidos, donde el equipo local buscaba asegurar el título del torneo amistoso organizado por la federación estadounidense.

Durante los minutos iniciales, el desarrollo del juego se mantuvo equilibrado; no obstante, el combinado norteamericano tomó el control de la posesión y generó las primeras aproximaciones al arco rival. Colombia sostuvo un esquema de bloque alto que permitió neutralizar los ataques locales, derivando en una dinámica de transiciones rápidas que mantuvo el marcador igualado a cero hasta el cierre de la primera etapa.

En el segundo tiempo, ambos cuerpos técnicos realizaron modificaciones en sus alineaciones. Las jugadoras que ingresaron desde el banco facilitaron el dominio territorial de los Estados Unidos, aunque la falta de precisión impidió que la superioridad se reflejara en el marcador de manera inmediata.

La ruptura del empate ocurrió en el minuto 80, cuando Jaedyn Shaw realizó una maniobra individual para asistir a Alyssa Thompson, quien definió con un remate de media distancia que pasó debajo del horizontal, firmando una hermosa anotación.

Tras la anotación, el conjunto colombiano no logró generar acciones de peligro para igualar el compromiso en los diez minutos restantes. Con este resultado de 1 por 0, concluyó la actual edición de la SheBelieves Cup, torneo de invitación que cuenta con la participación de Argentina, Canadá y Colombia bajo un sistema de juego de todos contra todos.

La tabla de posiciones final confirmó a Estados Unidos como campeón del certamen con un puntaje perfecto de 9 unidades, seguido por Canadá, con 6 puntos; Colombia en tercer lugar, con 3; y Argentina en la última posición sin sumar unidades.

Después de este torneo amistoso, la Selección Colombia debe recomponer el camino, puesto que se avecina la Conmebol Liga de Naciones 2025-2026, donde le espera una exigente triple fecha durante el mes de abril: