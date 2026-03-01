Deportes

Canadá goleó sin piedad a la Selección Colombia Femenina: tabla de posiciones en SheBelieves Cup

Mal debut para la Selección Colombia Femenina en el torneo que se disputa en Estados Unidos. El técnico Angelo Marsiglia tiene bastante trabajo por mejorar.

Redacción Deportes
1 de marzo de 2026, 4:54 p. m.
La Selección Colombia Femenina cayó goleada ante Canadá en SheBelieves Cup.
La Selección Colombia Femenina salió goleada por 4-1 ante Canadá en Nashville (Estados Unidos). Fue este domingo, 1 de marzo de 2026, por la primera fecha de la SheBelieves Cup, que irá hasta el próximo 7 de marzo.

Fue una aplanadora la selección de Canadá ante Colombia. El primer tanto de las norteamericanas llegó sobre los 30 de la primera parte y, de ahí en adelante, La Tricolor la pasó realmente mal respecto a los goles que recibió.

Vanessa Gilles, Janine Sonis, Sydney Collins y Nichelle Prince fueron las encargadas de anotar en la paliza canadiense sobre las cafeteras. Por el lado de la Selección Colombia Femenina, descontó Leicy Santos cuando el partido iba 3-0.

Linda Caicedo, Ana María ‘La Mona’ Guzmán, Manuela Pavi, Leicy Santos y Katherine Tapia fueron algunos de los nombres que integraron el onceno de la Selección Colombia Femenina en el partido ante Canadá. El técnico de La Tricolor, Angelo Marsiglia, tiene bastante trabajo para mejorar el desempeño de sus dirigidas.

Tabla de posiciones en SheBelieves Cup

  1. Canadá | 3 PTS | 1 PJ | +3 DG
  2. Estados Unidos | 0 PTS | 0 PJ | 0 DG
  3. Argentina | 0 PTS | 0 PJ | 0 DG
  4. Colombia | 0 PTS | 1 PJ | -3 DG

Aún falta que Estados Unidos y Argentina jueguen su primer partido en la SheBelieves Cup 2026. Será este mismo domingo, pero a partir de las 5:00 p.m. y también en Nashville.

Brasil le dio la mano a Colombia: países clasificados al Mundial en el Sudamericano Femenino Sub-20

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia Femenina en SheBelieves Cup?

El miércoles, 4 de marzo de 2026, Colombia enfrentará a Argentina por la segunda fecha de la SheBelieves Cup. Será a partir de las 3:30 p.m. (hora colombiana) en el estadio Geodis Park de Nashville.

La expectativa está en que la Selección Colombia Femenina pueda hacer un mejor papel.

