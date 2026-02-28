Deportes

Brasil le dio la mano a Colombia: países clasificados al Mundial en el Sudamericano Femenino Sub-20

Colombia es una de las clasificadas, pero tuvo que recibir ayuda debido a su mal desempeño, en cuanto a resultados, en el hexagonal final.

Redacción Deportes
28 de febrero de 2026, 8:27 p. m.
Brasil ayudó a Colombia: quedó campeona del Sudamericano Femenino Sub-20 y La Tricolor entra al Mundial de Polonia.
Brasil ayudó a Colombia: quedó campeona del Sudamericano Femenino Sub-20 y La Tricolor entra al Mundial de Polonia. Foto: Izq: Transmisión DSports / Der: Prensa FCF.

A pesar de la zozobra, la Selección Colombia Femenina Sub-20 se clasificó al Mundial de Polonia 2026. Acabó cuarta en la tabla de posiciones del Sudamericano de Paraguay, ocupando así la última casilla que da el cupo a la cita orbital.

Pero no dependió 100% de la Selección Colombia y, de hecho, recibió una mano de Brasil. La Canarinha venció a Venezuela por 2-0 en el último partido del Sudamericano Femenino Sub-20, y sentenció todo.

Argentina goleó a Colombia y la complicó: depende de Brasil en el Sudamericano Femenino Sub-20

Tabla de posiciones en el Sudamericano Femenino Sub-20: estos son los países clasificados

  1. Brasil* | 13 PTS | +9 DG | 5 PJ
  2. Ecuador* | 11 PTS | +6 DG | 5 PJ
  3. Argentina* | 7 PTS | +2 DG | 5 PJ
  4. Colombia* | 4 PTS | -3 DG | 5 PJ
  5. Paraguay | 4 PTS | -8 DG | 5 PJ
  6. Venezuela | 2 PTS | -6 DG - 5 PJ

*Países clasificados al Mundial Femenino Sub-20 de Polonia 2026.

Brasil, gran campeón del Sudamericano Femenino Sub-20 2026

Invicta y con una buena diferencia de gol. Brasil se coronó como la flamante campeona del Sudamericano Sub-20 Femenino de Paraguay 2026. Cuatro triunfos, un empate y cero derrotas para un total de 13 puntos en el hexagonal final de la competencia.

Eso sí, otra selección que se llevó todos los aplausos fue la de Ecuador. La Tri obtuvo 11 puntos en cinco partidos, producto de tres victorias y dos empates. Fue virtualmente campeona, pero dependía de que Venezuela le ganara a Brasil en el último partido de la jornada (5) y no fue así.

Argentina y Colombia se montan en el avión a Polonia de cara al Mundial que se desarrollará en septiembre. En contraste, Paraguay y Venezuela se quedan por fuera de la máxima competición femenina de la categoría.

Colombia, mucho por mejorar

La goleada de Ecuador a Paraguay, y la victoria de Brasil ante Venezuela, fueron claves para que Colombia lograra la clasificación. Las cafeteras no emularon su gran primera ronda, y en este hexagonal final sumaron cuatro puntos por tres derrotas, una victoria y un empate.

Este sábado, antes del juego entre Brasil y Venezuela, Colombia cayó goleada por 3-0 ante Argentina y lo único que eso hizo fue cerrar de la peor manera el hexagonal para las cafeteras.

El técnico de la Selección Colombia Femenina Sub-20, Carlos Paniagua, tendrá bastante trabajo con el fin de armar una nómina competitiva y que haga una buena presentación en el Mundial de Polonia 2026.

