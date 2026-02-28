La Selección Colombia Femenina Sub-20 cerró su participación en el Sudamericano de la categoría. Acabó con derrota por 3-0 ante Argentina, este sábado 28 de febrero, por la quinta y última fecha del hexagonal final.

Los goles para la Selección Argentina llegaron gracias a Denise García Rojo y Mercedes Diz en duplicado. La albiceleste se clasifica directamente al Mundial de Polonia 2026 que se desarrollará en el próximo mes de septiembre.

GOOOL DE ARGENTINA PARA ASEGURAR EL CUPO MUNDIALISTA



Mercedes Diz marcó su segundo gol personal y el 3-0 ante Colombia a los 90' para sentenciar el partido.



CONMEBOL #Sub20FemEnDSPORTS pic.twitter.com/iYK7iXFhEU — DSPORTS (@DSports) February 28, 2026

Hay zozobra en la Selección Colombia, pero no todo está perdido. Eso sí, depende de Brasil para poder clasificar al Mundial de Polonia 2026. En cuestión de horas se definirá la suerte de La Tricolor.

Colombia revive ante Venezuela con golazo: tabla de posiciones en el Sudamericano Femenino sub-20

Tabla de posiciones en el Sudamericano Femenino Sub 20

Ecuador* | 11 PTS | +6 DG | 5 PJ Brasil* | 10 PTS | +7 DG | 4 PJ Argentina* | 7 PTS | +2 DG | 5 PJ Colombia | 4 PTS | -3 DG | 5 PJ Paraguay | 4 PTS | -8 DG | 5 PJ Argentina | 2 PTS | -4 DG - 5 PJ

*Ya clasificados al Mundial de Polonia 2026. Falta definir al campeón, que será Ecuador o Brasil y se sabrá apenas acabe el juego de La Canarinha ante Venezuela.

Colombia depende de que Brasil le gane a Venezuela

A las 6:30 p.m. de este mismo sábado, después de que Argentina goleara a Colombia, Brasil jugará ante Venezuela y con ese partido se cerrará el Sudamericano Femenino Sub-20 que se desarrolló en Paraguay.

La ecuación es así: tras la goleada que sufrió, Colombia es parcialmente cuarta en la tabla de posiciones del Sudamericano Femenino Sub-20, es decir, ocupa la última casilla de clasificación, pues irán al Mundial de Polonia 2026 las cuatro primeras en el acumulado.

A la par del Argentina vs. Colombia, Ecuador goleó por 5-1 a Paraguay y acabó haciéndole un favor a Colombia. Con esa goleada en contra, las guaraníes quedan con peor diferencia de gol que las cafeteras, y se despiden definitivamente del Mundial 2026.

Si Brasil gana, es campeona; si Venezuela gana, elimina a Colombia

Hay tres caminos, y ya no dependen para nada de Colombia: