Argentina goleó a Colombia y la complicó: depende de Brasil en el Sudamericano Femenino Sub-20

La Tricolor confirmó su mal momento en el hexagonal final de la competencia. Si quiere ir al Mundial, depende de lo que haga Brasil.

Redacción Deportes
28 de febrero de 2026, 6:38 p. m.
Selección Colombia Femenina Sub-20 cayó goleada ante Argentina en el Sudamericano de la categoría.
Selección Colombia Femenina Sub-20 cayó goleada ante Argentina en el Sudamericano de la categoría. Foto: Izq: Prensa FCF / Der: Transmisión DSports

La Selección Colombia Femenina Sub-20 cerró su participación en el Sudamericano de la categoría. Acabó con derrota por 3-0 ante Argentina, este sábado 28 de febrero, por la quinta y última fecha del hexagonal final.

Los goles para la Selección Argentina llegaron gracias a Denise García Rojo y Mercedes Diz en duplicado. La albiceleste se clasifica directamente al Mundial de Polonia 2026 que se desarrollará en el próximo mes de septiembre.

Hay zozobra en la Selección Colombia, pero no todo está perdido. Eso sí, depende de Brasil para poder clasificar al Mundial de Polonia 2026. En cuestión de horas se definirá la suerte de La Tricolor.

Tabla de posiciones en el Sudamericano Femenino Sub 20

  1. Ecuador* | 11 PTS | +6 DG | 5 PJ
  2. Brasil* | 10 PTS | +7 DG | 4 PJ
  3. Argentina* | 7 PTS | +2 DG | 5 PJ
  4. Colombia | 4 PTS | -3 DG | 5 PJ
  5. Paraguay | 4 PTS | -8 DG | 5 PJ
  6. Argentina | 2 PTS | -4 DG - 5 PJ

*Ya clasificados al Mundial de Polonia 2026. Falta definir al campeón, que será Ecuador o Brasil y se sabrá apenas acabe el juego de La Canarinha ante Venezuela.

Colombia depende de que Brasil le gane a Venezuela

A las 6:30 p.m. de este mismo sábado, después de que Argentina goleara a Colombia, Brasil jugará ante Venezuela y con ese partido se cerrará el Sudamericano Femenino Sub-20 que se desarrolló en Paraguay.

La ecuación es así: tras la goleada que sufrió, Colombia es parcialmente cuarta en la tabla de posiciones del Sudamericano Femenino Sub-20, es decir, ocupa la última casilla de clasificación, pues irán al Mundial de Polonia 2026 las cuatro primeras en el acumulado.

A la par del Argentina vs. Colombia, Ecuador goleó por 5-1 a Paraguay y acabó haciéndole un favor a Colombia. Con esa goleada en contra, las guaraníes quedan con peor diferencia de gol que las cafeteras, y se despiden definitivamente del Mundial 2026.

Si Brasil gana, es campeona; si Venezuela gana, elimina a Colombia

Hay tres caminos, y ya no dependen para nada de Colombia:

  • Si Brasil le gana a Venezuela: Brasil superaría a Ecuador en puntos, se coronaría campeona del Sudamericano Femenino Sub-20 y ayudaría a que Colombia clasifique en cuarto lugar, dejando a Venezuela última y eliminada
  • Si Venezuela le gana a Brasil: Venezuela eliminaría a Colombia del Mundial 2026, quitándole el cuarto puesto. Además, Ecuador quedaría campeona del Sudamericano Femenino Sub-20 y Brasil figuraría como subcampeona
  • Si Brasil y Venezuela empatan: el campeón del Sudamericano Femenino Sub-20 quedaría entre Brasil y Ecuador por diferencia de gol, pues empatarían en puntos (11). Colombia iría al Mundial y Venezuela quedaría eliminada

