FIFA oficializó los árbitros para el Mundial 2026; Colombia llevará tres: sus nombres

Es la Selección Colombia la que acapara todas las miradas de los aficionados nacionales de cara a la Copa del Mundo que se va a realizar a mediados de 2026.

Sin embargo, los elegidos por Néstor Lorenzo no serán la única representación nacional en territorio mundialista. También habrá un total de tres árbitros, que estarán llevando la bandera nacional en cada uno de los juegos para los que sean designados por Fifa.

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En las últimas horas, el máximo ente del balompié mundial dio a conocer el nombre de los tres seleccionados del país. Serán un central, un asistente y uno utilizado por el VAR.

Wilmar Roldán, quien es uno de los más emblemáticos de Colombia, no irá. En su lugar estará el bogotano Andrés Rojas, que está en carrera por convertirse en el silbato colombiano más importante.

La terna de árbitros que FIFA eligió de Colombia:

Árbitros centrales: Andrés Rojas.

Asistentes: Alexander Guzmán.

VAR: Nicolás Gallo.

Nicolás Gallo debutó en Colombia como árbitro en el año 2011 Foto: Getty Images

En la nota publicada por FIFA a través de su página web, estos explicaron a detalle la cantidad de jueces elegidos, tanto centrales como asistentes de campo y también los que harán parte del (Árbitro Asistente de Vídeo) VAR.

Se han seleccionado 52 árbitros, 88 asistentes y 30 asistentes de vídeo de las seis confederaciones y de 50 federaciones miembro para el Mundial.

A su vez, también mencionaron los requerimientos que se tuvieron en cuenta para que se les eligiera para la competencia más importante del balompié:

El proceso de selección se basó en la calidad y regularidad del rendimiento al más alto nivel.

La FIFA ya designó los árbitros que estarán en la Copa del Mundo 2026. Foto: FIFA

Rojas ha sido no solo seleccionado para el Mundial; en años previos también ha tenido la obligación de impartir justicia en juegos de Copa Libertadores, así como de Liga BetPlay donde los clásicos entre los históricos son retos a destacar.

Gallo, de los tres, pudiera ser de los más cuestionados por algunas equivocaciones. Sin embargo, para FIFA, cumple con los requisitos necesarios para entrar en el listado de jueces nacionales que van al Mundial.

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De los tres se espera que hagan su trabajo de manera correcta en la cita orbital y así, dejen en alto el arbitraje nacional que tantas polémicas genera fecha tras fecha en la Liga.

Listado de los demás sudamericanos que irán a la Copa del Mundo:

Argentina

Árbitros centrales: Yael Falcón Pérez, Darío Herrera, Facundo Tello.

Asistentes: Juan Pablo Belatti, Gabriel Chade, Maximiliano Del Yesso, Cristian Navarro, Facundo Rodríguez.

VAR: Hernán Mastrangelo.

Brasil

Árbitros centrales: Raphael Claus, Ramón Abatti, Wilton Sampaio.

Asistentes: Bruno Boschilia, Bruno Pires, Danilo Manis, Rodrigo Figueiredo, Rafael Alves.

VAR: Rodolpho Toski.

Chile

Árbitros centrales: Cristian Garay.

Asistentes: José Retamal, Miguel Rocha.

VAR: Juan Lara.

Costa Rica

Árbitros Centrales: Juan Calderón.

Asistentes: Juan Carlos Mora.

El Salvador

Árbitros Centrales: Ivan Barton.

Asistentes: David Morán.

Honduras

Árbitros Centrales: Héctor Said Martínez.

Asistentes: Walter López, Christian Ramírez.

México

Árbitros Centrales: Katia García, César Ramos.

Asistentes: Marco Bisguerra, Alberto Morín, Sandra Ramírez.

VAR: Erick Miranda, Guillermo Pacheco.

Nicaragua

Asistentes: Antonio Pupiro.

VAR: Tatiana Guzmán.

Paraguay

Árbitros Centrales: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Eduardo Cardozo, Milciades Saldivar.

Perú

Árbitros Centrales: Kevin Ortega.

Asistentes: Michael Orue.

Uruguay

Árbitros Centrales: Gustavo Tejera.

Asistentes: Carlos Barreiro, Nicolás Tarán.

VAR: Antonio García, Leodan González.

Venezuela