Deportes

Retiran por siempre a este listado de árbitros colombianos: es oficial y no volverán a pitar en el FPC

Una vez se conoció el informe de la Comisión Arbitral, se pudo saber que no fue solo uno, sino un listado más extenso que jamás volverán a ser tenidos en cuenta en Colombia.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

23 de diciembre de 2025, 5:27 p. m.
Un listado, entre jueces centrales, asistentes y VAR, fue el divulgado por la Comisión Arbitral
Un listado, entre jueces centrales, asistentes y VAR, fue el divulgado por la Comisión Arbitral Foto: Colprensa

Se hizo oficial la decisión de la Comisión Arbitral del Fútbol Profesional Colombiano, quien sancionó de por vida y retira del panel al juez Jhon Hinestroza, así como otros tantos árbitros que tenían acción en los torneos del balompié nacional.

Desde hace un par de días se venía hablando de esto, pero era necesario que saliese la circular de pretemporada 2026, para saber quiénes no habían sido citados y así, poder concluir que estos fueron sacados de manera definitiva del arbitraje profesional del país.

Jhon Hinestroza es el juez que fue sancionado de por vida en el FPC
Jhon Hinestroza es el juez que fue sancionado de por vida en el FPC Foto: Colprensa

En la información que le fue suministrada a SEMANA, no aparecen un total de cinco colegiados, entre esos Hinestroza. Hay otro que es conocido por quienes siguen la liga colombiana, Copa o Torneo, se trata de Nolberto Ararat, este también fue borrado.

Listado de los que no volverán a pitar en Colombia

  • Jhon Hinestroza
  • Mauricio Mercado
  • David Espinosa
  • Lizmair Suárez
  • Nolberto Ararat

Sobre las explicaciones o motivos que tiene la Comisión para esto, este medio pudo conocer por información suministrada de buena fuente, que no se entregan motivos; tan solo si se está o no en el listado de cara al año siguiente, es que se sabe la suerte de los árbitros.

Ciclismo

Se quiebra la paz de Liverpool sin Luis Díaz: última noticia es trágica y la oficializó Arne Slot

Deportes

Real Madrid anunció su primera salida para 2026: no va más y firmó contrato en otro equipo

Deportes

Así quedaría la tabla de campeones sin los títulos anulados a Santa Fe, Millonarios y Medellín

Deportes

Ponen a temblar a Jhon Durán en Fenerbahçe: la decisión del club que lo opacaría

Deportes

Alfredo Morelos se aleja de Atlético Nacional: técnico de Santos tomó decisión que complica todo

Deportes

El refuerzo mundialista que se le escapó a Marlos Moreno para Nacional; sería el bombazo del mercado

Deportes

RD Congo debutó con paso firme en la Copa Africana: así le fue al posible rival de Colombia

Deportes

Sancionan de por vida a árbitro colombiano: jamás volverá a pitar tras decisión de la Comisión Arbitral

Deportes

La NBA revoluciona el arbitraje: jueces usarán auriculares desde este sábado

Deportes

Sacan audios VAR del penal de Alfredo Morelos y hay más confusión: esto dicen los jueces

En la mayoría de casos, los retiros de los jueces se dan por recurrentes malos arbitrajes. En el caso de Hinestroza, este ya acarreaba una sanción previa, lo que hizo que tuviera más fuerza la determinación final tomada por la Comisión Arbitral.

Por error que cometió, le ponen la cruz a famoso árbitro del fútbol colombiano: “No va más”

Con estas determinaciones tan radicales se esperaría que el nivel del arbitraje suba en 2026. En el año que está por acabar, se convirtió en una constante que los errores estuvieran presentes en mínimo uno, o dos juegos por jornada.

Otros que pagaron caro

Los cinco nombres dados son solo algunos, pues hay más. Quienes toman las determinaciones también revisan desempeños de asistentes, así como quienes trabajan en la cabina VAR.

Nolberto Ararat también fue borrado del panel de árbitros del FPC
Nolberto Ararat también fue borrado del panel de árbitros del FPC Foto: Colprensa

Entre los nombres que también salen están los de Jonathan Aguirre y Kevin Agámez, ambos estuvieron recientemente como asistentes en algún partido organizado por la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor)

También de los encargados de VAR, los nombres de Jair Cárdenas y Jorge Guzmán fueron vetados para arbitrar.

El fallo que le habría costado caro a Hinestroza

Ya ha pasado más de un año desde la última vez que se vio al juez en cuestión dirigir en el FPC. En 2024, un error cometido en un partido de finales entre Once Caldas y Deportes Tolima lo puso en el centro de la polémica.

Esto cobra Wilmar Roldán por cada partido pitado en la Liga Betplay: revelaron la cifra

A partir de ese momento, todo pareció desencadenarse hasta llegar al presente, cuando se conoció la decisión más contundente.

En aquel encuentro, una mano evidente a favor del conjunto blanco marcó el inicio de lo que hoy se considera el desenlace de la carrera del árbitro nacional.

Mas de Deportes

Arne Slot, DT de Liverpool, sufre muy malas noticias en su club.

Se quiebra la paz de Liverpool sin Luis Díaz: última noticia es trágica y la oficializó Arne Slot

VALDEBEBAS, SPAIN - NOVEMBER 23: Florentino Perez, President of Real Madrid, attends during the Ordinary General Assembly of Representative Members of Real Madrid C.F. at Ciudad Deportiva Real Madrid on November 23, 2025, in Valdebebas, Madrid, Spain. (Photo by Dennis Agyeman / AFP7 via Getty Images)

Real Madrid anunció su primera salida para 2026: no va más y firmó contrato en otro equipo

Un listado, entre jueces centrales, asistentes y VAR, fue el divulgado por la Comisión Arbitral

Retiran por siempre a este listado de árbitros colombianos: es oficial y no volverán a pitar en el FPC

El palmarés del fútbol colombiano quedaría modificado.

Así quedaría la tabla de campeones sin los títulos anulados a Santa Fe, Millonarios y Medellín

Jhon Jáder Durán vería un nuevo lío en Turquía para ser titular y pelear por ir al Mundial 2026

Ponen a temblar a Jhon Durán en Fenerbahçe: la decisión del club que lo opacaría

Alfredo Morelos, delantero y figura de Atlético Nacional.

Alfredo Morelos se aleja de Atlético Nacional: técnico de Santos tomó decisión que complica todo

Marlos Moreno dejó caer un nombre que sería fichaje de lujo para Nacional

El refuerzo mundialista que se le escapó a Marlos Moreno para Nacional; sería el bombazo del mercado

RD Congo celebrando el gol de la victoria contra Benín en la Copa Africana de Naciones.

RD Congo debutó con paso firme en la Copa Africana: así le fue al posible rival de Colombia

Luis Díaz se lleva todos los focos mediáticos en el Bayern Múnich

Le ganó a Luis Díaz: este es el colombiano que marcó más goles en Europa durante 2025

Juan Guillermo Cuadrado es conocedor de primera mano de las bondades de Cristiano Ronaldo.

La advertencia de Juan Guillermo Cuadrado a Colombia por el cruce con Cristiano en el Mundial 2026

Noticias Destacadas