Se hizo oficial la decisión de la Comisión Arbitral del Fútbol Profesional Colombiano, quien sancionó de por vida y retira del panel al juez Jhon Hinestroza, así como otros tantos árbitros que tenían acción en los torneos del balompié nacional.

Desde hace un par de días se venía hablando de esto, pero era necesario que saliese la circular de pretemporada 2026, para saber quiénes no habían sido citados y así, poder concluir que estos fueron sacados de manera definitiva del arbitraje profesional del país.

En la información que le fue suministrada a SEMANA, no aparecen un total de cinco colegiados, entre esos Hinestroza. Hay otro que es conocido por quienes siguen la liga colombiana, Copa o Torneo, se trata de Nolberto Ararat, este también fue borrado.

Listado de los que no volverán a pitar en Colombia

Jhon Hinestroza

Mauricio Mercado

David Espinosa

Lizmair Suárez

Nolberto Ararat

Sobre las explicaciones o motivos que tiene la Comisión para esto, este medio pudo conocer por información suministrada de buena fuente, que no se entregan motivos; tan solo si se está o no en el listado de cara al año siguiente, es que se sabe la suerte de los árbitros.

En la mayoría de casos, los retiros de los jueces se dan por recurrentes malos arbitrajes. En el caso de Hinestroza, este ya acarreaba una sanción previa, lo que hizo que tuviera más fuerza la determinación final tomada por la Comisión Arbitral.

Con estas determinaciones tan radicales se esperaría que el nivel del arbitraje suba en 2026. En el año que está por acabar, se convirtió en una constante que los errores estuvieran presentes en mínimo uno, o dos juegos por jornada.

Otros que pagaron caro

Los cinco nombres dados son solo algunos, pues hay más. Quienes toman las determinaciones también revisan desempeños de asistentes, así como quienes trabajan en la cabina VAR.

Entre los nombres que también salen están los de Jonathan Aguirre y Kevin Agámez, ambos estuvieron recientemente como asistentes en algún partido organizado por la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor)

También de los encargados de VAR, los nombres de Jair Cárdenas y Jorge Guzmán fueron vetados para arbitrar.

El fallo que le habría costado caro a Hinestroza

Ya ha pasado más de un año desde la última vez que se vio al juez en cuestión dirigir en el FPC. En 2024, un error cometido en un partido de finales entre Once Caldas y Deportes Tolima lo puso en el centro de la polémica.

A partir de ese momento, todo pareció desencadenarse hasta llegar al presente, cuando se conoció la decisión más contundente.

En aquel encuentro, una mano evidente a favor del conjunto blanco marcó el inicio de lo que hoy se considera el desenlace de la carrera del árbitro nacional.