Por error que cometió, le ponen la cruz a famoso árbitro del fútbol colombiano: “No va más”

A punto de acabar el ‘todos contra todos’ en la Liga Betplay 2025-I, el nombre de un árbitro ha brillado por su ausencia en las 16 fechas jugadas del semestre.

Jhon Hinestroza, que este año fue designado por la Conmebol como árbitro del Sudamericano Sub-20, no ha vuelto a dirigir en el fútbol profesional colombiano y la razón sería un error que cometió el año pasado en el partido de Deportes Tolima vs. Once Caldas por la fecha 6 de los cuadrangulares.

Aquel día, sobre el minuto 94 del compromiso, Junior Hernández derribó en el área a Joel Contreras y todo el banquillo de Once Caldas se levantó a reclamar.

Hinestroza dio continuidad al juego y segundos después amonestó al técnico Hernán Darío Herrera, quien se quejó del juez chocoano en rueda de prensa.

Robaron de frente al Once Caldas 👀 pic.twitter.com/SNOSCgI8bL — ʲʷⁱˡˡᵒᶜᵛ ™️ (@Jwillocv) December 8, 2024

Lo más grave es que ese penal le hubiera permitido al ‘blanco blanco’ acceder a la final y, de paso, eliminar al Deportes Tolima que terminó siendo subcampeón.

“¿Qué es lo que están trabajando? No es para que me castiguen. ¡Castíguenlos a ellos! No a los entrenadores ni a los jugadores que se están matando allá. Y el hombre nos quita la posibilidad de ir a una final. ¡Nos la quitó! Piensen un poquito más. No necesitamos ayuda de nadie", fueron las palabras del ‘Arriero’ Herrera.

La actuación de Jhon Hinestroza ese 8 de diciembre fue incluso discutida en la transmisión oficial de Win Sports, donde dijero que era penal claro sobre Contreras.

Esas palabras fueron reproducidas por Herrera en la conferencia. “Estaba viendo el video. Castiguen a Carlos Antonio Vélez que dijo ‘penalazo’. No nos castiguen a nosotros. Ellos están viendo el partido tranquilos. Dice ‘penalazo’. Y el señor (el árbitro), dice ‘juegue rápido’. No nos dejaba mirar el VAR ni nada”, manifestó.

“No doy nombres, pero el afán tan rápido de que jugáramos y que eso pasara desapercibido y ver el tiempo que iban 4 minutos. Imagínese. A mí me duele por las familias de nosotros, por el esfuerzo de un año. Envío es un mensaje más de respeto, que valoremos el fútbol colombiano. Muy difícil así”, completó el técnico de Once Caldas en aquella oportunidad.

Jhon Hinestroza, árbitro colombiano | Foto: Colprensa - Diego Pineda

¿Vetaron a Jhon Hinestroza?

Pues el clamor de Hernán Darío Herrera habría sido escuchado y Jhon Hinestroza no volvió a dirigir en el fútbol profesional colombiano.

De acuerdo a Wilmer Barahona, árbitro retirado, la decisión habría sido radical por parte de la comisión arbitral encabezada por Imer Machado.

“Último Minuto: El árbitro Jhon Hinestroza del Choco no sale después del partido del año anterior entre Tolima vs. Once Caldas, cuando dejó de sancionar un penal a favor del visitante. Fecha 6 de los cuadrangulares”, publicó en su cuenta oficial.

Y agregó: "Machado no lo quiere. No va más como árbitro FIFA“.