Deportes

Sancionan de por vida a árbitro colombiano: jamás volverá a pitar tras decisión de la Comisión Arbitral

Para el juez en mención ha caído el mayor castigo posible. Su sanción se habría dado tras haber errado en 2024, en medio de un juego entre Once Caldas y Deportes Tolima.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

21 de diciembre de 2025, 7:13 p. m.
La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol decidió sancionar de por vida a dicho juez
La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol decidió sancionar de por vida a dicho juez Foto: Colprensa

En Colombia el arbitraje es un tema que se debe tocar con sumo cuidado. A lo largo de lo que fueron los dos torneos de primera división de 2025, así como los de otras categorías y años pasados, las polémicas se ha vuelto una constante en el balompié nacional.

Ni la presencia de herramientas como el VAR, o la preparación de los colegiados, ha garantizado que el arbitraje en el país de todas las garantías para los involucrados.

Por error que cometió, le ponen la cruz a famoso árbitro del fútbol colombiano: “No va más”

Desde la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol se ha buscado mejorar a más no poder y justo en busca de esto, es que parece que se tomó en las últimas horas una decisión radical con uno de los árbitros del país.

De acuerdo a lo que se pudo conocer, Jhon Hinestroza recibió un castigo de por vida del ente rector, que lo inhabilita para poder volver a pitar de manera profesional. Ni en Liga, Copa, Superliga o Torneo se le podrá ver de nuevo al pito nacional.

Deportes

El lindo secreto que destapó Luis Díaz tras el gol que anotó con Bayern Múnich ante Heidenheim: Gesto desató ternura

Deportes

Gritó gol Luis Díaz en Bundesliga: anotó en su vuelta al Bayern e iguala récord personal

Deportes

Jhon Jáder Durán no lo esconde y profesa su amor a un grande de Colombia: “toda la p... vida”

Deportes

“Teófilo Gutiérrez es una mentira”: Exjugador de Junior habló y se desahogó tras la estrella 11

Deportes

A Kompany no le tembló la mano con Luis Díaz en Bayern: certera medida para el último juego de Bundesliga en 2025

Deportes

Caen críticas a David Ospina por los goles que se ‘comió’: el Pibe Valderrama lo hizo ver mal

Deportes

El nuevo apodo que Real Madrid le puso a Linda Caicedo por los dos golazos que hizo en Copa de la Reina

Deportes

La NBA revoluciona el arbitraje: jueces usarán auriculares desde este sábado

Deportes

Sacan audios VAR del penal de Alfredo Morelos y hay más confusión: esto dicen los jueces

Deportes

Salpican a Ramón Jesurún por caos del arbitraje colombiano: este juez “es el protegido”

Según lo divulgó la cuenta especializada en el arbitraje nacional, El Var Central, al mencionado Hinestroza: “Lo borraron de por vida”.

Jhon Hinestroza es el juez que fue sancionado de por vida en el FPC
Jhon Hinestroza es el juez que fue sancionado de por vida en el FPC Foto: Colprensa

Adicional a esto, considera que quienes manejan esta parte del balompié local deberían ser más claros para dar a conocer los motivos por los cuales a uno los sancionan de manera tan radical, mientras que con otros son laxos.

“Sería bueno saber cómo toman estas decisiones en la Comisión Arbitral. Es decir, por qué con unos árbitros son tan estrictos y tajantes en sus errores, y a otros les dejan pasar una, y otra, y otra, y otra”, dicen haciendo un llamado de atención.

El error que habría sido condenatorio

Ya hace más de un año que a Hinestroza no se le veía dirigir en el FPC. Por allá, en 2024, un error en un juego de finales entre Once Caldas y Deportes Tolima lo tuvo en el ojo del huracán. Después de ahí parece que inició todo, hasta ahora, cuando se supo de la decisión más fuerte.

En el partido que se menciona, una mano clara a favor de los blancos, fue el principio de lo que hoy día es el fin para el árbitro nacional.

Juzgando Jueces, otro perfil que también conoce de la labor arbitral, fue quien dio cuenta del día, partido y razón que le habría costado a Hinestroza tan caro.

“Confirmado: Jhon Hinestroza quien venía sancionado hace un año por una mala decisión, ya no hace parte de los árbitros profesionales de nuestro país, fue borrado del panel y nunca más lo veremos en los estadios del fútbol profesional”, sentenciaron.

Wilmar Roldán, el árbitro más famoso de Colombia revela detalles de su exitosa carrera, “mientras los árbitros vamos en Renault 4, los jugadores van en Ferrari”

Quien alcanzara a ser escarapela Fifa en algún momento, hoy día ya no estará ligado al balompié profesional. Su labor podrá seguir haciéndose, pero en torneos de menor relevancia en Colombia.

Mas de Deportes

Luis Díaz con Harry Kane.

El lindo secreto que destapó Luis Díaz tras el gol que anotó con Bayern Múnich ante Heidenheim: Gesto desató ternura

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol decidió sancionar de por vida a dicho juez

Sancionan de por vida a árbitro colombiano: jamás volverá a pitar tras decisión de la Comisión Arbitral

Luis Díaz puso el 0-3 de la victoria del Bayern Múnich sobre Heidenheim

Gritó gol Luis Díaz en Bundesliga: anotó en su vuelta al Bayern e iguala récord personal

Jhon Jáder Durán profesó su amor por un club grande del FPC

Jhon Jáder Durán no lo esconde y profesa su amor a un grande de Colombia: “toda la p... vida”

Teófilo Gutiérrez levantando a la afición en el Estadio Metropolitano.

“Teófilo Gutiérrez es una mentira”: Exjugador de Junior habló y se desahogó tras la estrella 11

Luis Díaz volvió al once inicial de Bayern Múnich tras días de descanso dados por Kompany

A Kompany no le tembló la mano con Luis Díaz en Bayern: certera medida para el último juego de Bundesliga en 2025

David Ospina fue señalado por los goles que le anotaron en el juego "Capitanes Legendarios", organizado por Mario Yepes

Caen críticas a David Ospina por los goles que se ‘comió’: el Pibe Valderrama lo hizo ver mal

Linda Caicedo guío el triunfo en el estreno de la Copa de la Reina para Real Madrid.

El nuevo apodo que Real Madrid le puso a Linda Caicedo por los dos golazos que hizo en Copa de la Reina

Neymar hizo promesa a Brasil en caso de que lleguen a la final de la Copa del Mundo en 2026

La osada promesa de Neymar para el Mundial 2026: si lo logra, hará historia con Brasil

Cinco ciudades de México, patrimonio de la humanidad, que podría tener en el radar para sus próximas vacaciones

SEMANA visitó Guadalajara, México, para conocer los preparativos de la sede mundialista donde jugará la Selección Colombia

Noticias Destacadas