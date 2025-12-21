Sancionan de por vida a árbitro colombiano: jamás volverá a pitar tras decisión de la Comisión Arbitral

En Colombia el arbitraje es un tema que se debe tocar con sumo cuidado. A lo largo de lo que fueron los dos torneos de primera división de 2025, así como los de otras categorías y años pasados, las polémicas se ha vuelto una constante en el balompié nacional.

Ni la presencia de herramientas como el VAR, o la preparación de los colegiados, ha garantizado que el arbitraje en el país de todas las garantías para los involucrados.

Por error que cometió, le ponen la cruz a famoso árbitro del fútbol colombiano: “No va más”

Desde la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol se ha buscado mejorar a más no poder y justo en busca de esto, es que parece que se tomó en las últimas horas una decisión radical con uno de los árbitros del país.

De acuerdo a lo que se pudo conocer, Jhon Hinestroza recibió un castigo de por vida del ente rector, que lo inhabilita para poder volver a pitar de manera profesional. Ni en Liga, Copa, Superliga o Torneo se le podrá ver de nuevo al pito nacional.

Según lo divulgó la cuenta especializada en el arbitraje nacional, El Var Central, al mencionado Hinestroza: “Lo borraron de por vida”.

Jhon Hinestroza es el juez que fue sancionado de por vida en el FPC Foto: Colprensa

Adicional a esto, considera que quienes manejan esta parte del balompié local deberían ser más claros para dar a conocer los motivos por los cuales a uno los sancionan de manera tan radical, mientras que con otros son laxos.

“Sería bueno saber cómo toman estas decisiones en la Comisión Arbitral. Es decir, por qué con unos árbitros son tan estrictos y tajantes en sus errores, y a otros les dejan pasar una, y otra, y otra, y otra”, dicen haciendo un llamado de atención.

El error que habría sido condenatorio

Ya hace más de un año que a Hinestroza no se le veía dirigir en el FPC. Por allá, en 2024, un error en un juego de finales entre Once Caldas y Deportes Tolima lo tuvo en el ojo del huracán. Después de ahí parece que inició todo, hasta ahora, cuando se supo de la decisión más fuerte.

En el partido que se menciona, una mano clara a favor de los blancos, fue el principio de lo que hoy día es el fin para el árbitro nacional.

Juzgando Jueces, otro perfil que también conoce de la labor arbitral, fue quien dio cuenta del día, partido y razón que le habría costado a Hinestroza tan caro.

“Confirmado: Jhon Hinestroza quien venía sancionado hace un año por una mala decisión, ya no hace parte de los árbitros profesionales de nuestro país, fue borrado del panel y nunca más lo veremos en los estadios del fútbol profesional”, sentenciaron.

Wilmar Roldán, el árbitro más famoso de Colombia revela detalles de su exitosa carrera, “mientras los árbitros vamos en Renault 4, los jugadores van en Ferrari”

Quien alcanzara a ser escarapela Fifa en algún momento, hoy día ya no estará ligado al balompié profesional. Su labor podrá seguir haciéndose, pero en torneos de menor relevancia en Colombia.