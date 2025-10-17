Suscribirse

Deportes

Nicolás Gallo no se salvó tras el polémico penal de Nacional: este es el castigo que le cayó

Alfredo Morelos fue sancionado con dos semanas de inactividad, pero el árbitro del VAR también tuvo consecuencias.

Redacción Deportes
17 de octubre de 2025, 12:07 p. m.
A Nicolás Gallo le salió cara la supuesta falta sobre Alfredo Morelos en Tunja
A Nicolás Gallo le salió cara la supuesta falta sobre Alfredo Morelos en Tunja | Foto: Captura Win Sports // Getty Images

La sanción de dos semanas contra Alfredo Morelos ha generado todo tipo de reacciones en el fútbol profesional colombiano.

La hinchada de Atlético Nacional está muy molesta con la decisión de la comisión disciplinaria, pues considera injusto que el delantero haya sido castigado por una presunta simulación.

Contexto: Nacional anuncia tajante medida tras la sanción de la Dimayor a Alfredo Morelos

Desde el club verdolaga se cuestiona que Nicolás Gallo, VAR del partido en Tunja, no haya sido sancionado al igual que Morelos, sin embargo, el árbitro tolimense si tuvo consecuencias ante su responsabilidad en el juicio del árbitro Jairo Mayorga.

Y es que los audios VAR dejan claro que fue Gallo el que vio la falta en el área e insistió para que Mayorga se acercara al monitor.

Audios VAR Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional - Fecha 14 Liga BetPlay DIMAYOR II-2025

Dos fechas y contando

Dicha jugada tuvo repercusión en la comisión arbitral, donde le llamaron la atención a los árbitros encargados de ese partido que terminó 1-1 en el Estadio La Independencia.

Nicolás Gallo no fue designado para ningún partido de la fecha 15 y en la fecha 16 tampoco aparecerá como miembro del VAR.

Jairo Mayorga, árbitro central, ha corrido con la misma suerte de su colega.

Por otro lado, los jueces de línea de aquel partido si han sido designados y este fin de semana impartirán justicia en la Liga Betplay: Iván Ballesta estará en Junior vs. Pereira, mientras que Juan Holguín aparecerá en Unión Magdalena vs. Envigado.

Contexto: Tabla de reclasificación en Liga BetPlay se movió: Millonarios padece y América respira

Cabe recordar que las sanciones de la comisión arbitral se manejan internamente y no se conoce cuándo volverán a designar a Nicolás Gallo para un partido oficial del fútbol colombiano.

El silbato tolimense ya sabe lo que es estar castigado por varios meses. Entre 2022-2023 duró seis meses sin pitar por un penal que le concedió a Atlético Nacional contra Deportivo Pereira en el Estadio Hernán Ramírez Villegas.

A partir de 2025 dejó de actuar como árbitro central y se remitió a su oficio como árbitro VAR que lo ha llevado a competencias internacionales organizadas por la FIFA.

BOGOTA, COLOMBIA - NOVEMBER 14: Nicolas Gallo, referee during a Quarter Finals first leg match between Independiente Santa Fe and Deportes Tolima as part of Liga Aguila finalización 2018 at Estadio El Campin on November 14, 2018 in Bogota, Colombia. (Photo by Luis Ramirez/Vizzor Image/Getty Images)
Nicolás Gallo debutó en Colombia como árbitro en el año 2011 | Foto: Getty Images

Respuesta a Pimentel

Este castigo de la comisión arbitral es una respuesta a los reclamos de los hinchas de Atlético Nacional y también a Eduardo Pimentel, dueño de Boyacá Chicó, que señaló a Gallo de ser el máximo responsable de lo sucedido en Tunja.

“Extrañamente no veo la que tendría que ser una sanción mucho más severa y ejemplar a el sujeto este que está metido en todos los problemas arbitrales de Colombia”, indicó el dirigente en redes sociales.

Pimentel lo mencionó con nombre propio: “Nicolás Gallo, quien con todo el VAR a su disposición fue directamente quien indujo y presionó a la equivocación a un juez mediocre y sin carácter, Mayorga, y se van a hacer los pendejos”.

LEER MENOS

