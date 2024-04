Arde la Liga BetPlay: se conoció qué le pasará al Medellín si no se presenta a jugar ante Patriotas

Independiente Medellín ha encendido un nuevo escándalo en el fútbol profesional colombiano. Según la versión expuesta por el periodista Javier Hernández Bonnet, el poderoso está muy molesto por la designación de Nicolás Gallo como árbitro central para el partido ante Patriotas por la fecha 17 y amenaza con no presentarse si la comisión arbitral no elige a otro juez.

“Confirmado. Medellín no se presentará si la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) no cambia la designación de Nicolás Gallo para dirigir Patriotas-Medellín de la próxima fecha. La noticia me la entregó Raúl Giraldo, el mayor accionista. Crisis a la vista”, indicó Hernández Bonnet en su cuenta de X (antigua Twitter).