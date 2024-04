Inició la ‘barrida’: revelan la lista de jugadores que tienen sus días contados en Atlético Nacional

Otros jugadores que terminan contrato

“Estamos evaluando y yo voy teniendo una idea sobre los fichajes. Queremos terminar estos partidos y terminados hacer un análisis con muchas cartas sobre la mesa. Ya tenemos el conocimiento de un mes. Vamos a estar tres semanas más y eso nos da un conocimiento más profundo y un margen mayor para tomar decisiones. No me quiero adelantar a decir posiciones. Tengo una idea, pero no 100 % definida. Tenemos tiempo porque el otro torneo empieza el 18 de julio, estamos a tres meses, hay tiempo todavía”, dijo Repetto en una reciente intervención.

El uruguayo no oculta que pueda haber una gran cantidad de salidas en el futuro cercano. “Puede que haya un cambio importante en la plantilla cuando termine el campeonato porque hay jugadores que terminan contrato, otros que no han sido tenidos en cuenta y ahí empezaremos el proyecto más arraigado a mi idea en la elección de jugadores. Yo trato de poner lo mejor, si he mantenido una base es porque he visto cosas que me han gustado”, sentenció.