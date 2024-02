Eliminado, humillado y sin plata: ¿cuánto perdió Nacional tras su eliminación en Copa Libertadores?

“La situación es más que entendible. Me cuesta ponerme aquí, pero hay que poner el pecho cuando las cosas no son del todo positivas. Estoy aquí para decirle a la afición que estamos totalmente dañados, heridos, tristes. Entendemos desde la primera hasta la última crítica porque este escudo requiere un rendimiento, requiere ser honrado; el fútbol es rendimiento y resultados y no los estamos consiguiendo”, dijo Bernardo Espinosa al final del partido.

“Quiero expresar, de parte de toda la plantilla, las disculpas a la afición, ellos merecen mucho más. Lo que más nos duele es no poder devolverles una alegría, devolverles lo que le dan a este club. No estamos rindiendo al nivel que se supone, desde el primero hasta el último, todos somos responsables de esta situación. Asumimos cada palabra que se nos diga, estamos aquí para dar la cara. Estamos en una situación que nadie que ama este escudo podría desear. Hay que trabajar con humildad y reitero las disculpas a la hinchada por la mala temporada y los resultados. Quisiéramos darle una alegría que no ha podido ser, me duele desde el corazón”, señaló el experimentado central que llegó a Nacional.