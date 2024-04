Tadej Pogacar hace oficial al colombiano que será su gran socio en el Giro de Italia 2024

Pogacar destaca a Molano

Pogacar, como jefe de filas, le apunta a arrasar con todo en esta edición del Giro. “La preparación para el Giro ha ido muy bien. No he corrido mucho en lo que va de año, sólo diez días, así que me siento fresco y listo para afrontar mi primer Giro. Es una carrera que he soñado con hacer durante mucho tiempo y siento que ahora es el momento adecuado para hacerlo”, afirmó.