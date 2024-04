Remezón en la Liga Betplay: equipo se niega a jugar por culpa de reconocido árbitro

El martes 15 de abril se empezará a jugar la jornada número 17 de la Liga Betplay del primer semestre del año. La fecha la abre el duelo Envigado vs. Deportes Tolima. Luego de esta partido medirán fuerzas Jaguares de Córdoba y Deportivo Cali, y Once Caldas e Independiente Santa Fe.

El miércoles 17 también se jugarán tres partidos. Estos son Águilas Doradas vs. Alianza FC de Valledupar, Millonarios vs. Junior de Barranquilla y Atlético Nacional vs. Deportivo Pereira. Los de Alberto Gamero y los de Pablo Repetto están obligados a ganar.

Por su parte, el jueves 18 también se llevarán a cabo tres cotejos. Estos son La Equidad Seguros vs. Fortaleza FC, Patriotas de Boyacá vs. Deportivo Independiente Medellín y América de Cali vs. Deportivo Cali.

Deportivo Independiente Medellín. (Tomada X DIM) | Foto: Foto tomada del perfil de X @DIM

Sobre el duelo entre Patriotas y el DIM es necesario hacer hincapié, porque en las últimas horas surgió una gran polémica. De acuerdo con el periodista colombiano Javier Hernández Bonnet, el equipo dirigido por Alfredo Arias no jugará contra el equipo boyacense si no cambia la designación arbitral de Nicolás Gallo.

Según el comunicador deportivo, el máximo accionista del equipo rojo de la capital del departamento de Antioquia, Raúl Giraldo, le entregó la información. Si se hace la modificación arbitral, el Deportivo Independiente Medellín jugará el partido.

“Confirmado. Medellín no se presentará si la Federación Colombiana de Fútbol no cambia la designación de Nicolás Gallo para dirigir Patriotas-Medellín de la próxima fecha. La noticia me la entregó Raúl Giraldo, el mayor accionista. Crisis a la vista”, expresó el reconocido periodista a través de su cuenta oficial de X.

Se espera que la Federación Colombiana de Fútbol dé una respuesta sobre el presunto pedido del Medellín, que está en una clara lucha por clasificar a la fase final de la Liga Betplay del primer semestre del año.

Confirmado. Medellín no se presentará si la Federación Colombiana de Fútbol no cambia la designación de Nicolás Gallo para dirigir Patriotas-Medellín de la próxima fecha. La noticia me la entregó Raúl Giraldo, el mayor accionista. Crisis a la vista — Javier Hernández Bonnet (@BonnetHJavier) April 16, 2024

Así mismo, se aguarda por conocer si al árbitro Nicolás Gallo lo modificarán del juego en cuestión. La jornada 17 se cerrará el viernes 19 de abril con el juego entre el Atlético Bucaramanga (ya clasificado) y el Boyacá Chicó.

