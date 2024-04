Jürgen Klopp explotó contra Luis Díaz y sus compañeros por evidente razón; “No soy tonto”

Más palabras de Klopp

La presión de equipo, error en ello ante el Palace. “Si presionas con el 80 por ciento, será mejor que no lo hagas en absoluto, porque eso no tiene sentido entonces porque teníamos ‘aquí y allá’. Creo que Curtis realmente se esforzó por lograrlo, siguiendo adelante, cosas así, además de que la primera línea estaba demasiado alejada una de la otra, no había un impulso real. Macca (Alexis Mac Allister) y Wataru en realidad no siguieron y la última línea también fue demasiado profunda”.