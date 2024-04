‘Golpe’ a Lionel Messi le da la vuelta al mundo; ni él mismo lo puede creer

La relevancia radica porque desde aquella temporada no ha logrado levantar un título a nivel continental con ningún club . Ni con el Barcelona, ni el París Saint Germain ni el Inter Miami. Estos son las instancias y los equipos que lo dejaron en el camino, con datos recogidos por el periodista Samuel Vargas:

Palabras de Messi en reciente entrevista

Su retiro. “En el momento en el que sienta que no estoy para rendir, que ya no disfruto, no estoy ayudando a mis compañeros, dejaré de jugar, pero siempre uno debe intentar cuidarse, comer bien, descansar, de hacer trabajo preventivo y con los años cada vez más”, dijo en el podcast de Big Time.