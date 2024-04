Carles Puyol dice su top de mejores futbolistas colombianos en la historia; armó polémica

Carlos Antonio Vélez se destapó sobre ‘particular’ suceso en el Bolívar vs. Millonarios por Libertadores; esto dijo

Contexto: Carlos Antonio Vélez se destapó sobre ‘particular’ suceso en el Bolívar vs. Millonarios por Libertadores; esto dijo

Palabras de Puyol para Luis Díaz sobre posible fichaje al Barcelona

“Al final, recomendar es difícil para mí. No hace falta que lo diga, el mejor equipo y donde se está mejor y donde se vive mejor es Barcelona y en el FC Barcelona, pero él está en un gran equipo, está jugando, es un jugador importante, está compitiendo por títulos. Entonces, ya es un tema más personal si quiere cambiar o no, al final a veces te haces una idea, pero si estás feliz en un lugar a veces es mejor no cambiar”, manifestó Carles en diálogo con SEMANA.