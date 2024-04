Remezón en Atlético Nacional: giro inesperado cambiaría el futuro del ‘verdolaga’ para la Liga Betplay

De acuerdo con el periodista Pipe Sierra, la renovación de Perea tambalea, de hecho, afirma que está en su peor momento. Si el juvenil no renueva, a partir del 1 de julio del presente año podrá negociar con cualquier club. Esto cambiaría el futuro del ‘verdolaga’ para la siguiente Liga, pues esperaba contar con su figura.

“A pesar de que estaba todo acordado hace unos meses, la renovación de Óscar Perea (18) con #AtléticoNacional pasa por su peor momento, tras un cambio de condiciones . De no haber arreglo, el extremo mejor valorizado de Colombia, será libre de negociar desde el 1 de julio. Su contrato vence en diciembre de 2024″, dijo Pipe Sierra a través de su cuenta oficial de X , plataforma que antes era conocida mundialmente como Twitter .

🚨 Exclusiva: A pesar de que estaba todo acordado hace unos meses, la renovación de Óscar Perea (18) con #AtléticoNacional pasa por su peor momento, tras un cambio de condiciones 🟢⚪️ 👀 De no haber arreglo, el extremo mejor valorizado de Colombia, será libre de negociar desde… pic.twitter.com/sbfOhNIWyA

Palabras de Pablo Repetto antes del partido ante Santa Fe

La definición. “Esto es un trabajo de hormiga que día a día hay que ir poniendo una cuota de mejora en cada uno de los aspectos. Si uno mira el último partido, diría que tenemos que trabajar más la definición porque tuvimos 5 o 6 chances claras que nos faltó definir. Son partidos que te marcan debilidades, pero no necesariamente por un partido tenemos que decir que hay que trabajar en la definición. Tenemos que trabajar todos los aspectos ”.

Escándalo en la Champions League: árbitro de Arsenal vs. Bayern Múnich se hizo el ‘loco’ por grave “error de niños”

Contexto: Escándalo en la Champions League: árbitro de Arsenal vs. Bayern Múnich se hizo el ‘loco’ por grave “error de niños”

El primer mes. “Llevo prácticamente un mes, hemos jugado 6 partidos con diferentes resultados. El equipo ha mantenido una línea y una estructura, que nos ha permitido ganar algunos partidos y ni hablar de que perdimos el último que nos hizo dar un paso atrás en la tabla. Nos obliga a ganar lo que viene, no hay margen de error”.

Refuerzos. “Estamos evaluando y yo voy teniendo una idea, queremos terminar estos cuatro partidos y terminados hacer un análisis con muchas cartas sobre la mesa. Ya tenemos el conocimiento de un mes, vamos a estar tres semanas más y eso nos da un conocimiento más profundo y un margen mayor para tomar decisiones. No me quiero adelantar a decir posiciones, tengo una idea, pero no 100% definida. Tenemos tiempo porque el otro torneo empieza el 18 de julio, estamos a tres meses, hay tiempo todavía”.