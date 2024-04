Inteligencia Artificial predice quién clasificará a semifinales de Champions League tras partidazo entre PSG y Barcelona

Escándalo en la Champions League: árbitro de Arsenal vs. Bayern Múnich se hizo el ‘loco’ por grave “error de niños”

Contexto: Escándalo en la Champions League: árbitro de Arsenal vs. Bayern Múnich se hizo el ‘loco’ por grave “error de niños”

En la antesala, no se distinguía claramente un favorito para alzarse con la victoria, pero el PSG, al jugar en casa y contar con Kylian Mbappé en su equipo, se perfilaba como el club favorito para obtener el triunfo. Había grandes expectativas en torno a este encuentro.

Y el mismo, para fortuna de los aficionados del deporte rey, no terminó decepcionando, ya que, estuvo, así como el Real Madrid vs. Manchester City y Arsenal vs. Bayern Múnich, repleto de goles y emociones de principio a fin.