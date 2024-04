La misteriosa frase que repitió por años el paciente que asesinó a urólogo en Medellín

El país no sale del asombro por el escalofriante libro que redactó John Ferney Cano, donde anticipó que iba a matar al urólogo Juan Guillermo Aristizábal: el crimen se cometió el 18 de abril en la Clínica Medellín y, nueve días después, se filtró el escrito.

Ella hoy recuerda una frase que su pariente repitió con insistencia en sus conversaciones íntimas, donde el nombre de Juan Guillermo Aristizábal lo estremecía: “Esta no se la paso, esta no se la paso, esta no se la paso”.