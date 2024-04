Espeluznante libro: hombre que asesinó a médico en la Clínica Medellín anticipó el crimen en 369 páginas

John Ferney Cano fue el hombre que mató al urólogo Juan Guillermo Aristizábal en un consultorio de la Clínica Medellín, el pasado 18 de abril. Cano le disparó al médico y luego se quitó la vida. El crimen fue planeado en un libro de 369 páginas que tituló Memorias de un loco sensible: historias ocultas sobre la circuncisión .

Él aceptó la propuesta y se realizó el procedimiento a las 7:00 a. m. del 21 de octubre de 2021. Su horror empezó al siguiente día, cuando se quitó el vendaje y descubrió la modificación en su cuerpo. En uno de los renglones se lee: “El que hizo esta mierda tiene que pagar con su vida. Sabía que no me iba a aliviar”.

Desde entonces, sus reproches fueron constantes : “¿No sé cómo le pueden llamar a eso una cirugía menor? De menor no tiene nada, es una vil mutilación que, a mi juicio, daña la belleza de un pene natural. Aunque tiene sentido siempre y cuando alivie algo, pero yo acababa de descubrir que había perdido mi tiempo y mi dinero”.

El último fragmento fue dedicado a su hermano: “El destino me ha brindado la posibilidad de castigar por propia mano a quien, por unos miserables pesos, osó lesionarme gravemente. He meditado durante bastante tiempo esta decisión, y he llegado a la conclusión de que necesito hacer esto para sentirme bien conmigo”.