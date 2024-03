Escandaloso: estos son los expedientes de los 17 extranjeros muertos este año en Medellín, ¿cuál fue la causa del fallecimiento?

Ahora bien, hay 11 extranjeros a los que no se les ha podido establecer las causas de la muerte: ninguno presentó marcas violentas en el cadáver que dieran indicios de un posible asesinato y en la escena de los hechos no se hallaron elementos suficientes que prueben que sean víctimas de un crimen. No obstante, hay pistas que lo podrían explicar todo. Con base en los registros del ente de investigación, el común denominador de estos casos es que ocurrieron en hoteles y apartamentos donde los detectives vieron cocteles mortales. Es decir, alcohol, cocaína, tusi, Viagra y otros potenciadores sexuales. La principal hipótesis es que habrían sufrido una sobredosis.