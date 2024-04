César Farías se destapa: reveló la decisión sobre su futuro y dejó mal parados a los dueños de América

César Farías no piensa renunciar al América de Cali. Así lo dejó claro este domingo tras el empate frente a Once Caldas en Manizales (0-0), que marcó el final de un semestre para el olvido en el conjunto ‘escarlata’.

Sin embargo, en las últimas horas el propio Farías desmintió las versiones sobre su salida del club. “Que yo sepa, no está en duda. A mí no me han dicho nada de lo que usted está mencionando. ¿Usted está manifestando que si me voy?”, contrapreguntó en la sala de prensa del estadio Palogrande.