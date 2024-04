Liverpool y Luis Díaz, en problemas por inesperada decisión que tomaron sus hinchas; están furiosos

El Liverpool de Jürgen Klopp y Luis Díaz es uno de los equipos protagonistas de esta temporada, los Reds están peleando la Premier League junto al Arsenal y Manchester City, pero no descuidan la escena en las competiciones de Europa. El técnico alemán abandonará la institución tras finalizar la actual temporada, por lo que busca despedirse de la mejor manera y cerrar su época llena de gloria.

El problema con la afición

De acuerdo con lo informado por medios ingleses, a la afición Red no le gustó que aumentarán en un 2 % los abonos para la próxima temporada. Por esta razón, en la grada The Kop no extenderán pancartas ni banderas durante el encuentro, una forma de protestar en contra de la directiva.