Exponen al encargado y la razón del Liverpool para decirle adiós a Luis Díaz; hasta precio le pusieron

Luis Díaz no será el reemplazo directo de Salah | Foto: Getty Images

En la presente campaña, se ha vuelto el líder del ataque en un largo tramo de la temporada, dado que el egipcio no ha estado por diversas razones. Para fortuna de Lucho, no ha tenido inconveniente en tomar el rol protagónico, pero aun así, no estaría garantizado su futuro en Inglaterra.