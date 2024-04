Escándalo en la Champions League: árbitro de Arsenal vs. Bayern Múnich se hizo el ‘loco’ por grave “error de niños”

¡¡ENFADO TOTAL EN EL BAYERN MUNICH!!



Esto pasó en el segundo tiempo del Arsenal vs Bayern Munich de la UEFA Champions League. Y no, no es broma. Después de un disparo desviado de Serge Gnabry, y tras varios cambios de ambos equipos, David Raya se preparó para sacar de meta. El… pic.twitter.com/PvUJu8E4hQ